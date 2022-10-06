Медведев сравнил действия Запада с «кругами ада»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил западные санкции с кругами ада. По его аналогии, адские санкции в виде восьмого пакета пошли на восьмой круг, а всего их — девять. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть», — пояснил Медведев. По его словам, «наматывать эти круги» бессмысленное дело, к тому же еще и дорогостоящее. По словам Медведева, у России не только есть необходимые запасы прочности, но и возможности для развития.
Ранее ЕС внес артистов Олега Газманова и Николая Расторгуева, главу ЦИК России Эллу Памфилову и философа Александра Дугина в новый список санкций. Всего в новый санкционный пакет вошли 30 физических и 7 юридических лиц.
Страны Запада вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. В настоящий момент уже действует восьмой по счету пакет санкций.
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил западные санкции с кругами ада. По его аналогии, адские санкции в виде восьмого пакета пошли на восьмой круг, а всего их — девять. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть», — пояснил Медведев. По его словам, «наматывать эти круги» бессмысленное дело, к тому же еще и дорогостоящее. По словам Медведева, у России не только есть необходимые запасы прочности, но и возможности для развития. Ранее ЕС внес артистов Олега Газманова и Николая Расторгуева, главу ЦИК России Эллу Памфилову и философа Александра Дугина в новый список санкций. Всего в новый санкционный пакет вошли 30 физических и 7 юридических лиц. Страны Запада вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. В настоящий момент уже действует восьмой по счету пакет санкций.