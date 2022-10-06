Медведев сравнил действия Запада с «кругами ада»

06 октября 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Медведева санкции против РФ не имеют смысла и не наносят вреда Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил западные санкции с кругами ада. По его аналогии, адские санкции в виде восьмого пакета пошли на восьмой круг, а всего их — девять. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть», — пояснил Медведев. По его словам, «наматывать эти круги» бессмысленное дело, к тому же еще и дорогостоящее. По словам Медведева, у России не только есть необходимые запасы прочности, но и возможности для развития. Ранее ЕС внес артистов Олега Газманова и Николая Расторгуева, главу ЦИК России Эллу Памфилову и философа Александра Дугина в новый список санкций. Всего в новый санкционный пакет вошли 30 физических и 7 юридических лиц. Страны Запада вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. В настоящий момент уже действует восьмой по счету пакет санкций.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил западные санкции с кругами ада. По его аналогии, адские санкции в виде восьмого пакета пошли на восьмой круг, а всего их — девять. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть», — пояснил Медведев. По его словам, «наматывать эти круги» бессмысленное дело, к тому же еще и дорогостоящее. По словам Медведева, у России не только есть необходимые запасы прочности, но и возможности для развития. Ранее ЕС внес артистов Олега Газманова и Николая Расторгуева, главу ЦИК России Эллу Памфилову и философа Александра Дугина в новый список санкций. Всего в новый санкционный пакет вошли 30 физических и 7 юридических лиц. Страны Запада вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. В настоящий момент уже действует восьмой по счету пакет санкций.