ЕС внес Газманова, Памфилову, Дугина и Расторгуева в новый список санкций

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Санкции введены в отношении артистов, главы ЦИК и философа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций. В него вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Об этом сообщает соответствующий документ.

Всего вошли в пакет санкций 30 физических и 7 юридических лиц. Антироссийские санкции введены против РФ в связи со спецоперацией на Украине.

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Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций. В него вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Об этом сообщает соответствующий документ. Всего вошли в пакет санкций 30 физических и 7 юридических лиц. Антироссийские санкции введены против РФ в связи со спецоперацией на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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