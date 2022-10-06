ЕС внес Газманова, Памфилову, Дугина и Расторгуева в новый список санкций

06 октября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Санкции введены в отношении артистов, главы ЦИК и философа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций. В него вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Об этом сообщает соответствующий документ. Всего вошли в пакет санкций 30 физических и 7 юридических лиц. Антироссийские санкции введены против РФ в связи со спецоперацией на Украине.

Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций. В него вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Об этом сообщает соответствующий документ. Всего вошли в пакет санкций 30 физических и 7 юридических лиц. Антироссийские санкции введены против РФ в связи со спецоперацией на Украине.