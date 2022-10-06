В Кремле назвали ответственных за призывы Зеленского к ядерным ударам по РФ

Кремль: ответственность за призывы Зеленского к ядерным ударам по РФ несут США и Британия

06 октября 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что ответственность за слова Зеленского несут Британия и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и Великобритания фактически руководят действиями Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Владимира Зеленского о нанесении «превентивных» ударов по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Именно эти страны [США и Великобритания] де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека [Зеленского] и этого режима», — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА «Новости». О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее говорил Зеленский. По его словам, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его «неуравновешенным монстром», предупредив мировое сообщество об уничтожении планеты. В Кремле высказывание украинского лидера назвали призывом к началу третьей мировой войны. Песков призвал все страны не оставлять без внимания эти заявления.

США и Великобритания фактически руководят действиями Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Владимира Зеленского о нанесении «превентивных» ударов по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Именно эти страны [США и Великобритания] де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека [Зеленского] и этого режима», — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА «Новости». О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее говорил Зеленский. По его словам, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его «неуравновешенным монстром», предупредив мировое сообщество об уничтожении планеты. В Кремле высказывание украинского лидера назвали призывом к началу третьей мировой войны. Песков призвал все страны не оставлять без внимания эти заявления.