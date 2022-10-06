Глава комитета ГД обвинил Минобороны в отсутствии реакции на критику россиян

Картаполов: россияне пожаловались на отсутствие оперативной реакции на критику от Минобороны

Картаполов признал, что в ходе мобилизации возникли проблемы Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

новость из сюжета Мобилизация в России

Министерство обороны РФ не всегда оперативно решает проблемы россиян, возникшие в ходе частичной мобилизации. Этот факт отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Социальная поддержка [Минобороны] никуда не делась», — заявил Картаполов, комментируя критику в адрес Минобороны, передает РБК. Он также подчеркнул, что российский народ как любит армию РФ, так и любит. «Главный запрос в обществе — о том, что надо решать проблемы, которые есть, а проблемы есть. И это видят люди. Минобороны всегда отличалось оперативной реакцией на недостатки и проблемы. А теперь народ эту реакцию не видит», — отметил Картаполов.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев призвал расстреливать военных комиссаров, которые не соблюдают указания Минобороны по порядку проведения частичной мобилизации. Также он предложил отправлять недобросовестно выполняющих обязанности военкомов в зону боевых действий в Донбассе.