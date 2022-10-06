В Госдуме предложили дать оценку провокации Зеленского в Совбезе ООН

Депутат Шхагошев: заявление Зеленского о ядерных ударах по РФ необходимо обсудить в Совбезе ООН

Шхагошев предложил обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН Фото: официальный сайт Госдумы

Провокацию президента Украины Владимира Зеленского, когда он призывал использовать ядерное оружие против России, необходимо обсудить в Совете безопасности ООН. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Заявление Зеленского — это тема для обсуждения в Совбезе ООН. Кроме этого, странам с ядерным потенциалом необходимо дать свою оценку подобной провокации», — сказал депутат РИА «Новости». Он отметил, что глава Украины «по сути, предложил воевать до последнего американца».

О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее говорил Зеленский. По его словам, альянс должен пересмотреть порядок использования оружия. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил психиатрам сделать Зеленскому трепанацию черепа, «пока он не натворил еще больших бед». При этом пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заверил, что Зеленский совершенно не то имел в виду.