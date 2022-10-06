Курганское предприятие поможет мобилизованным пройти медобследования

Мобилизованные из Шадринска пройдут медобследования при поддержке завода

Шадринское предприятие готово помочь мобилизованным сотрудникам пройти необходимые медобследования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Учредители шадринского предприятия «Технокерамика», действующего в Курганской области, пообещали помочь мобилизованным сотрудникам пройти медобследования, если это необходимо. Соответствующую информацию сообщили работникам на встрече с руководителями завода и шадринским прокуроров Василием Григорьевым.

«Если у заводчан до отправки в вооруженные силы есть необходимость дополнительного медицинского обследования, завод готов оказать содействие», — указано в посте группы «Технокерамика» в соцсети «ВКонтакте». По словам Григорьева, граждане, получившие повестки и имеющие проблемы со здоровьем, должны своевременно предупредить об этом военкомат. После чего призывнику по мобилизации будет назначено дополнительное обследование.

До этого URA.RU писало, что сотрудники военкоматов Курганской области принимают медицинские заключения от граждан, имеющих хронические заболевания. Военкомат рекомендует предоставить документы до получения повестки о направлении на военную службу.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.