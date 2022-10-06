Курганский завод отказался забирать выплаты у мобилизованных, не отправленных на фронт

07 октября 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

Мобилизованным шадринцам разрешили не возвращать выплату в 50 тысяч рублей, если их не заберают на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Более 30 шадринцев ждут отправки по мобилизации из Курганской области в военные части. Работодатель выплатил каждому из них по 50 тысяч рублей и отказался забирать деньги, даже если сотрудников не отправят на фронт. Об этом говорится в одноименной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Сотрудники, получившие выплаты в размере 50 тысяч рублей, но пока не отправившиеся на службу, не будут их возвращать в кассу предприятия, не зависимо от результата призыва», — отметили учредители завода. Получить оперативный комментарий от директора предприятия Владимира Кузовникова URA.RU не удалось. Всего на предприятии под мобилизацию попали 39 сотрудников, из них в военные части отправлены двое, остальные ждут отправок. «До момента отправки в войска заводчане будут работать на предприятии. Даже если сборы будут проходить экстренно, все заработанные сотрудником деньги мы оперативно перечислим ему или его семье», — заявили в «Технокерамике». Ранее URA.RU сообщало, что шадринское предприятие «Технокерамика», изготавливающее продукцию для нефтедобычи, выдало мобилизованным сотрудникам вещмешки с предметами первой необходимости. Также завод выплатил каждому призванному рабочему по 50 тысяч рублей. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

Более 30 шадринцев ждут отправки по мобилизации из Курганской области в военные части. Работодатель выплатил каждому из них по 50 тысяч рублей и отказался забирать деньги, даже если сотрудников не отправят на фронт. Об этом говорится в одноименной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Сотрудники, получившие выплаты в размере 50 тысяч рублей, но пока не отправившиеся на службу, не будут их возвращать в кассу предприятия, не зависимо от результата призыва», — отметили учредители завода. Получить оперативный комментарий от директора предприятия Владимира Кузовникова URA.RU не удалось. Всего на предприятии под мобилизацию попали 39 сотрудников, из них в военные части отправлены двое, остальные ждут отправок. «До момента отправки в войска заводчане будут работать на предприятии. Даже если сборы будут проходить экстренно, все заработанные сотрудником деньги мы оперативно перечислим ему или его семье», — заявили в «Технокерамике». Ранее URA.RU сообщало, что шадринское предприятие «Технокерамика», изготавливающее продукцию для нефтедобычи, выдало мобилизованным сотрудникам вещмешки с предметами первой необходимости. Также завод выплатил каждому призванному рабочему по 50 тысяч рублей. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.