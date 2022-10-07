В США предупредили о риске ядерной катастрофы из-за требований Зеленского

В США предостерегли от вступления Украины в НАТОФото: Официальный сайт президента Украины
Возможное вступление Украины в НАТО сулит миру ядерную катастрофу. Об этом сообщает американский журнал The Federalist.
«Позволить Украине вступить в НАТО — значит повысить вероятность ядерного конфликта с Россией», — сказано в материале издания. Автор материала добавляет, что американских властям следует поскорее отходить от политики «открытых дверей» и решительно отвергать какие-либо требования о вступлении Украины в альянс. Отмечается, что присоединение Украины к альянсу не отвечает интересам США, так как возможное увеличение трат на оборону непременно скажется на уровне жизни простых американцев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании ускоренного вступления Украины в НАТО. При этом Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Западные страны негативно отреагировали на возможное вступление Украины в альянс, передавал RT.
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Возможное вступление Украины в НАТО сулит миру ядерную катастрофу. Об этом сообщает американский журнал The Federalist. «Позволить Украине вступить в НАТО — значит повысить вероятность ядерного конфликта с Россией», — сказано в материале издания. Автор материала добавляет, что американских властям следует поскорее отходить от политики «открытых дверей» и решительно отвергать какие-либо требования о вступлении Украины в альянс. Отмечается, что присоединение Украины к альянсу не отвечает интересам США, так как возможное увеличение трат на оборону непременно скажется на уровне жизни простых американцев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании ускоренного вступления Украины в НАТО. При этом Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Западные страны негативно отреагировали на возможное вступление Украины в альянс, передавал RT.