В США предупредили о риске ядерной катастрофы из-за требований Зеленского

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины, спецназ украины
В США предостерегли от вступления Украины в НАТО Фото:

Возможное вступление Украины в НАТО сулит миру ядерную катастрофу. Об этом сообщает американский журнал The Federalist.

«Позволить Украине вступить в НАТО — значит повысить вероятность ядерного конфликта с Россией», — сказано в материале издания. Автор материала добавляет, что американских властям следует поскорее отходить от политики «открытых дверей» и решительно отвергать какие-либо требования о вступлении Украины в альянс. Отмечается, что присоединение Украины к альянсу не отвечает интересам США, так как возможное увеличение трат на оборону непременно скажется на уровне жизни простых американцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании ускоренного вступления Украины в НАТО. При этом Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Западные страны негативно отреагировали на возможное вступление Украины в альянс, передавал RT.

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Возможное вступление Украины в НАТО сулит миру ядерную катастрофу. Об этом сообщает американский журнал The Federalist. «Позволить Украине вступить в НАТО — значит повысить вероятность ядерного конфликта с Россией», — сказано в материале издания. Автор материала добавляет, что американских властям следует поскорее отходить от политики «открытых дверей» и решительно отвергать какие-либо требования о вступлении Украины в альянс. Отмечается, что присоединение Украины к альянсу не отвечает интересам США, так как возможное увеличение трат на оборону непременно скажется на уровне жизни простых американцев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании ускоренного вступления Украины в НАТО. При этом Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Западные страны негативно отреагировали на возможное вступление Украины в альянс, передавал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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