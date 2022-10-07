FP: Россия с союзниками нанесла удар по Байдену

07 октября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Россия и ее союзники ударили по планам Байдена опустить цены на нефть Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Благодаря совместному решению Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и России о сокращении добычи нефти, был нанесен существенный удар по планам США лишить Россию источника дохода. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. «Для Белого дома Байдена, который в этом году обхаживал Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива, чтобы обеспечить обильные поставки нефти, это решение стало ударом», — говорится в материале журнала. Автор добавляет, что главные союзники США на Ближнем Востоке, а именно Саудовская Аравия и ОАЭ, в вопросе добычи нефти приняли сторону России. Кампания Байдена по привлечению этих стран к увеличению добычи потерпела крах. Ранее стало известно о том, что Россия и Саудовская Аравия нашли точки соприкосновения в сокращении добычи нефти. Такое решение позволит стабилизировать мировые цены на нефть. Президент США Джо Байден чувствует себя униженным после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, передавал RT. В США уже начали прорабатывать ответные меры, сообщает телеканал 360.

Благодаря совместному решению Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и России о сокращении добычи нефти, был нанесен существенный удар по планам США лишить Россию источника дохода. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. «Для Белого дома Байдена, который в этом году обхаживал Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива, чтобы обеспечить обильные поставки нефти, это решение стало ударом», — говорится в материале журнала. Автор добавляет, что главные союзники США на Ближнем Востоке, а именно Саудовская Аравия и ОАЭ, в вопросе добычи нефти приняли сторону России. Кампания Байдена по привлечению этих стран к увеличению добычи потерпела крах. Ранее стало известно о том, что Россия и Саудовская Аравия нашли точки соприкосновения в сокращении добычи нефти. Такое решение позволит стабилизировать мировые цены на нефть. Президент США Джо Байден чувствует себя униженным после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, передавал RT. В США уже начали прорабатывать ответные меры, сообщает телеканал 360.