Миллиардер обвинил мэрию Екатеринбурга в провале ремонта у резиденции Куйвашева. Видео

07 октября 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Валерий Ананьев назвал виновных в срыве ремонта у резиденции Евгения Куйвашева в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ремонт тротуара в самом центре Екатеринбурга, у резиденции губернатора Евгения Куйвашева, был провален из-за того, что мэрия заказала его в самый последний момент. Об этом URA.RU рассказал миллиардер Валерий Ананьев — глава компании-генподрядчика «Атомстройкомплекс». Это первый его комментарий на тему. По большому контракту от марта 2022-го, ремонт тротуара от дома Севастьянова до ул. Толмачева должен был завершиться к 1 сентября. При этом власти просили уложить гранитную плитку к Дню города (20 августа). Но все сроки сорвались: участок сдали лишь в третьей декаде сентября, то есть почти на месяц позже, создав неудобства десяткам тысяч пешеходов. «Нас попросили выполнить эту работу спонтанно, практически летом. Летом заново объекты не делаются, гранит заказывают зимой, потому что летом его не хватает. Если вы заказали гранит в мае, то вы его никогда не получите. Ни в сентябре, ни в октябре. То, что его все же удалось получить, это большая заслуга всех, кто этим занимался. Задержка была связана с поставкой гранита, а самое главное — надо было просто просить в феврале, а не в июне», — сказал Ананьев. Новость по теме Застройщик, проваливший ремонт у резиденции Куйвашева, разделит вину с топ-чиновником — Но ведь контракт был заключен в марте. И, судя по материалам с портала госзакупок, тротуар был включен в список объектов. — Изначально она [улица Ленина] была, действительно отыгрывалась, был гранит заказан. Потом эту улицу убрали из контракта. Сказали, что на нее нет денег. И только летом ее вновь добавили, и, конечно же, гранит на нее никто не припас. Поэтому все было связано только с тем, что поставка гранита была выполнена с опозданием. Ранее источник URA.RU в мэрии говорил, что поставщик гранитной плитки связан с самим же «Атомом». Ананьев утверждает, что это не так. А мэр Алексей Орлов сказал корреспонденту, что виновный в провале ремонта пока не определен. Санкции будут вынесены по итогам его объезда в ближайшие дни, анонсировал градоначальник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ремонт тротуара в самом центре Екатеринбурга, у резиденции губернатора Евгения Куйвашева, был провален из-за того, что мэрия заказала его в самый последний момент. Об этом URA.RU рассказал миллиардер Валерий Ананьев — глава компании-генподрядчика «Атомстройкомплекс». Это первый его комментарий на тему. По большому контракту от марта 2022-го, ремонт тротуара от дома Севастьянова до ул. Толмачева должен был завершиться к 1 сентября. При этом власти просили уложить гранитную плитку к Дню города (20 августа). Но все сроки сорвались: участок сдали лишь в третьей декаде сентября, то есть почти на месяц позже, создав неудобства десяткам тысяч пешеходов. «Нас попросили выполнить эту работу спонтанно, практически летом. Летом заново объекты не делаются, гранит заказывают зимой, потому что летом его не хватает. Если вы заказали гранит в мае, то вы его никогда не получите. Ни в сентябре, ни в октябре. То, что его все же удалось получить, это большая заслуга всех, кто этим занимался. Задержка была связана с поставкой гранита, а самое главное — надо было просто просить в феврале, а не в июне», — сказал Ананьев. — Но ведь контракт был заключен в марте. И, судя по материалам с портала госзакупок, тротуар был включен в список объектов. — Изначально она [улица Ленина] была, действительно отыгрывалась, был гранит заказан. Потом эту улицу убрали из контракта. Сказали, что на нее нет денег. И только летом ее вновь добавили, и, конечно же, гранит на нее никто не припас. Поэтому все было связано только с тем, что поставка гранита была выполнена с опозданием. Ранее источник URA.RU в мэрии говорил, что поставщик гранитной плитки связан с самим же «Атомом». Ананьев утверждает, что это не так. А мэр Алексей Орлов сказал корреспонденту, что виновный в провале ремонта пока не определен. Санкции будут вынесены по итогам его объезда в ближайшие дни, анонсировал градоначальник.