Кто и почему провалил важнейший ремонт у резиденции Куйвашева

Пока мэра Екатеринбурга дезинформировали на совещаниях, плитка уезжала в другие регионы

09 сентября 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

По слухам, ремонт у дома Севастьянова находится на личном контроле не только у мэра, но и у губернатора (фото сделано в августе) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поставщик, на проблемы которого ссылается компания «Атомстройкомплекс», создавшая горожанам проблемы из-за провального ремонта у резиденции губернатора Евгения Куйвашева в центре Екатеринбурга, является ее же дочерней организацией. Об этом URA.RU рассказал источник в городской власти, участвующий в совещаниях по теме. По данным агентства, мэра Алексея Орлова, возмущенного генподрядчиком, ввели в заблуждение и по части официальных сроков окончания работ. Причем его же ответственный зам. Как писало URA.RU, в марте «Атом» получил подряд на ремонт семи участков: Красного переулка, проезда от Красного переулка до ДИВСа, улицы Дзержинского, проезда до Дзержинского, 2, проспекта Ленина (от ул. Гагарина до ул. Мира), улицы Белинского (от ул. Малышева до ул. Декабристов) и тротуара от дома Севастьянова до ул. Толмачева. Общая сумма контракта — 207 миллионов рублей. В прикрепленных к сметам обоснованиях говорится, что сравнивать их с другими регионами невозможно «в связи с отсутствием информации о рыночных ценах аналогичных работ, являющихся предметом аукциона, в общедоступных источниках». Рабочие говорят, их сразу настроили на ремонт до середины сентября, хотя контракт этого не предполагал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судя по материалам на портале госзакупок, первые шесть ремонтов сданы в срок (хотя в мэрии пока не подтвердили это), а с последним объектом (его ремонт оценили в 20,4 млн) проблемы начались с самого начала. Подрядчиком «Атома» на этом объекте выступает «РДРСУ», субподрядчиком — «Бетон-Экспресс». Оба ООО — дочерние структуры «Атомстройкомплекса». Ответственным за проведение работ указан мастер Макар Хокираев. Информации о нем в открытых источниках почти нет. Известно лишь, что на тезку Хокираева в 2015 году заводили уголовное дело по статье 158 части 1 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества»). Работы на тротуаре, которым ежедневно пользуются тысячи горожан, планировали начать 8 августа. Но «Атом» перерыл площадку сильно раньше (отсутствие рабочих лишь придавало актуальности вопросу — зачем). Людям пришлось обходить по газону у дома Севастьянова, от которого за пару дней ничего не осталось (защищая строителей, Орлов позднее скажет, что травы там не было и ранее). Поскольку в это же время идет большой ремонт Исторического сквера (подрядчик — ООО «Лев» — должен сдать его к 15 ноября), пешеходы потеряли возможность комфортно передвигаться по центру. И это противоречит пиар-стратегии «Атома», который с 2020 года проводит фестиваль паблик-арта «ЧО», показывая заботу об общественных пространствах. Алексей Орлов даже сам прибывал на участок — в разгар рабочего дня, и излучал спокойствие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Прибыв к дому Севастьянова 10 августа, мэр дал понять, что «Атом» действует по намеченному плану. Пока корреспондент URA.RU общался с ним, в пресс-службе администрации URA.RU дали комментарий: строители уложат плитку ко Дню города (20 августа). Через несколько дней Орлов улетел в короткий отпуск. К его возвращению обстановка не изменилась. Бубнов в разговоре с коллегами и шефом оправдывался: «Атом» подвел поставщик стройматериалов. Мэр это объяснение не принял. На утреннем совещании 19-го он, не называя фамилий, заявил, что его подставили перед горожанами и губернатором Евгением Куйвашевым — рядом находится его резиденция. А через несколько часов отчитал Бубнова за еще один незавершенный ремонт — прямо у мэрии, на ул. 8 Марта. Его выполняет компания «ГУДСР» (один из бенефициаров — депутат гордумы Павел Пустозеров). Дедлайн там, впрочем, другой — 20 сентября. Статья по теме Над главным спонсором забаненного It’s My City нависла угроза В результате праздник, воспринимавшийся как генрепетиция 300-летия Екатеринбурга, был омрачен: десяткам тысяч гостей пришлось пробираться к концертным площадкам через горы песка. Злые были даже сами чиновники: одни возлагали ответственность на Бубнова, другие — предвкушали разнос вызванного на ковер Ананьева. Однако принять его, по данным URA.RU, в мэрии так и не смогли — наложились другие мероприятия. И бизнесмен улетел. Вместо него на жесткую беседу должен был прибыть директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“» Олег Минкин. Но в это же время мэрия заморозила все контакты с «Атомом» — по причине, напрямую не связанной с ремонтом (более точно собеседники во власти не раскрывают). Насколько серьезен этот кризис, пока не ясно. Ананьев уже сталкивался с подобным. Например, в 2019 году, когда в Екатеринбурге проходили несанкционированные митинги против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. В разгар тех волнений (дошедших до федерального центра) выяснилось, что с подачи сына Ананьева — Виктора — некоторое время спонсировались проекты сообщества «Парки и скверы», которое и устроило протест. По воспоминаниям участников событий, тогда Валерию Ананьеву пришлось приложить усилия, чтобы проекты «Атома» в Екатеринбурге не были обрушены. А весной 2022-го Ананьева подозревали в сотрудничестве с активистами, выступившими против важного для мэрии строительства торгово-логистического центра «Уральский» (впрочем, серьезных доказательств на руках у чиновников не было). Ошибся Алексей Бубнов (справа) или намеренно ввел шефа в заблуждение, неясно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Утром 29 августа Орлов спросил у Бубнова, «как долго это [ремонт] будет продолжаться». «Тот ответил, что срок по контракту — 15 сентября, к этой дате все и завершится. Получается, обманул», — поделился один из многочисленных свидетелей. Дело в том, что для корректировки сроков генподрядчик должен был заключить с оператором ремонта — МКУ «Городское благоустройство» — дополнительное соглашение, уведомив о форс-мажоре. На портале госзакупок такого документа нет. Соответственно, работы должны были завершиться к 1 сентября. На это указывает и официальный комментарий властей, которые уже анонсировали штраф для «Атома». Изучив типовой проект контракта, URA.RU пришло к выводу: если ремонт закончится к 15 сентября, компания выплатит в общей сложности 945 тысяч рублей — 0,5% от общей суммы контракта. Еще 30 августа URA.RU попросило пресс-службу «Атомстройкомплекса», во-первых, озвучить причины отклонения от графика, а во-вторых, раскрыть название компании-поставщика, которая вовремя не привезла в Екатеринбург нужную плитку. Ответ до сих пор не поступил. По словам информированного источника агентства, поставщиком выступает не сторонняя фирма, а завод «Берит», который входит в структуру «Атомстройкомплекса». В списке основных предложений предприятия — как раз тротуарная плитка. «„Атом“ утверждает, что у него (то есть у „Берита“) в этом году много заказов из других регионов, и он как добросовестный поставщик заботится в первую очередь о клиентах, а уже потом думает о своих нуждах. Но это полный бред. Даже если правда, екатеринбуржцы-то здесь при чем?» — недоумевает собеседник в городской власти. В конце сентября Валерий Ананьев вернется в Екатеринбург из Великобритании — тогда, вероятно, и будет призван к ответу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Алексей Бубнов на момент публикации не ответил на вопросы URA.RU, направленные в мессенджере. URA.RU также пообщалось с рабочими, которые трудятся на площадке. Сразу после Дня города они говорили, что о деталях с поставкой плитки ничего не знают, но изначально — когда только формировалась их бригада — заказчик давал понять: все продлится до середины сентября (вряд ли руководству города озвучивалось то же самое). За несколько дней дозвониться до бригадира — Макара Хокираева — корреспонденту ни разу не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставщик, на проблемы которого ссылается компания «Атомстройкомплекс», создавшая горожанам проблемы из-за провального ремонта у резиденции губернатора Евгения Куйвашева в центре Екатеринбурга, является ее же дочерней организацией. Об этом URA.RU рассказал источник в городской власти, участвующий в совещаниях по теме. По данным агентства, мэра Алексея Орлова, возмущенного генподрядчиком, ввели в заблуждение и по части официальных сроков окончания работ. Причем его же ответственный зам. Как писало URA.RU, в марте «Атом» получил подряд на ремонт семи участков: Красного переулка, проезда от Красного переулка до ДИВСа, улицы Дзержинского, проезда до Дзержинского, 2, проспекта Ленина (от ул. Гагарина до ул. Мира), улицы Белинского (от ул. Малышева до ул. Декабристов) и тротуара от дома Севастьянова до ул. Толмачева. Общая сумма контракта — 207 миллионов рублей. В прикрепленных к сметам обоснованиях говорится, что сравнивать их с другими регионами невозможно «в связи с отсутствием информации о рыночных ценах аналогичных работ, являющихся предметом аукциона, в общедоступных источниках». Судя по материалам на портале госзакупок, первые шесть ремонтов сданы в срок (хотя в мэрии пока не подтвердили это), а с последним объектом (его ремонт оценили в 20,4 млн) проблемы начались с самого начала. Подрядчиком «Атома» на этом объекте выступает «РДРСУ», субподрядчиком — «Бетон-Экспресс». Оба ООО — дочерние структуры «Атомстройкомплекса». Ответственным за проведение работ указан мастер Макар Хокираев. Информации о нем в открытых источниках почти нет. Известно лишь, что на тезку Хокираева в 2015 году заводили уголовное дело по статье 158 части 1 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества»). Работы на тротуаре, которым ежедневно пользуются тысячи горожан, планировали начать 8 августа. Но «Атом» перерыл площадку сильно раньше (отсутствие рабочих лишь придавало актуальности вопросу — зачем). Людям пришлось обходить по газону у дома Севастьянова, от которого за пару дней ничего не осталось (защищая строителей, Орлов позднее скажет, что травы там не было и ранее). Поскольку в это же время идет большой ремонт Исторического сквера (подрядчик — ООО «Лев» — должен сдать его к 15 ноября), пешеходы потеряли возможность комфортно передвигаться по центру. И это противоречит пиар-стратегии «Атома», который с 2020 года проводит фестиваль паблик-арта «ЧО», показывая заботу об общественных пространствах. Прибыв к дому Севастьянова 10 августа, мэр дал понять, что «Атом» действует по намеченному плану. Пока корреспондент URA.RU общался с ним, в пресс-службе администрации URA.RU дали комментарий: строители уложат плитку ко Дню города (20 августа). Через несколько дней Орлов улетел в короткий отпуск. К его возвращению обстановка не изменилась. Бубнов в разговоре с коллегами и шефом оправдывался: «Атом» подвел поставщик стройматериалов. Мэр это объяснение не принял. На утреннем совещании 19-го он, не называя фамилий, заявил, что его подставили перед горожанами и губернатором Евгением Куйвашевым — рядом находится его резиденция. А через несколько часов отчитал Бубнова за еще один незавершенный ремонт — прямо у мэрии, на ул. 8 Марта. Его выполняет компания «ГУДСР» (один из бенефициаров — депутат гордумы Павел Пустозеров). Дедлайн там, впрочем, другой — 20 сентября. В результате праздник, воспринимавшийся как генрепетиция 300-летия Екатеринбурга, был омрачен: десяткам тысяч гостей пришлось пробираться к концертным площадкам через горы песка. Злые были даже сами чиновники: одни возлагали ответственность на Бубнова, другие — предвкушали разнос вызванного на ковер Ананьева. Однако принять его, по данным URA.RU, в мэрии так и не смогли — наложились другие мероприятия. И бизнесмен улетел. Вместо него на жесткую беседу должен был прибыть директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“» Олег Минкин. Но в это же время мэрия заморозила все контакты с «Атомом» — по причине, напрямую не связанной с ремонтом (более точно собеседники во власти не раскрывают). Насколько серьезен этот кризис, пока не ясно. Ананьев уже сталкивался с подобным. Например, в 2019 году, когда в Екатеринбурге проходили несанкционированные митинги против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. В разгар тех волнений (дошедших до федерального центра) выяснилось, что с подачи сына Ананьева — Виктора — некоторое время спонсировались проекты сообщества «Парки и скверы», которое и устроило протест. По воспоминаниям участников событий, тогда Валерию Ананьеву пришлось приложить усилия, чтобы проекты «Атома» в Екатеринбурге не были обрушены. А весной 2022-го Ананьева подозревали в сотрудничестве с активистами, выступившими против важного для мэрии строительства торгово-логистического центра «Уральский» (впрочем, серьезных доказательств на руках у чиновников не было). Утром 29 августа Орлов спросил у Бубнова, «как долго это [ремонт] будет продолжаться». «Тот ответил, что срок по контракту — 15 сентября, к этой дате все и завершится. Получается, обманул», — поделился один из многочисленных свидетелей. Дело в том, что для корректировки сроков генподрядчик должен был заключить с оператором ремонта — МКУ «Городское благоустройство» — дополнительное соглашение, уведомив о форс-мажоре. На портале госзакупок такого документа нет. Соответственно, работы должны были завершиться к 1 сентября. На это указывает и официальный комментарий властей, которые уже анонсировали штраф для «Атома». Изучив типовой проект контракта, URA.RU пришло к выводу: если ремонт закончится к 15 сентября, компания выплатит в общей сложности 945 тысяч рублей — 0,5% от общей суммы контракта. Еще 30 августа URA.RU попросило пресс-службу «Атомстройкомплекса», во-первых, озвучить причины отклонения от графика, а во-вторых, раскрыть название компании-поставщика, которая вовремя не привезла в Екатеринбург нужную плитку. Ответ до сих пор не поступил. По словам информированного источника агентства, поставщиком выступает не сторонняя фирма, а завод «Берит», который входит в структуру «Атомстройкомплекса». В списке основных предложений предприятия — как раз тротуарная плитка. «„Атом“ утверждает, что у него (то есть у „Берита“) в этом году много заказов из других регионов, и он как добросовестный поставщик заботится в первую очередь о клиентах, а уже потом думает о своих нуждах. Но это полный бред. Даже если правда, екатеринбуржцы-то здесь при чем?» — недоумевает собеседник в городской власти. Алексей Бубнов на момент публикации не ответил на вопросы URA.RU, направленные в мессенджере. URA.RU также пообщалось с рабочими, которые трудятся на площадке. Сразу после Дня города они говорили, что о деталях с поставкой плитки ничего не знают, но изначально — когда только формировалась их бригада — заказчик давал понять: все продлится до середины сентября (вряд ли руководству города озвучивалось то же самое). За несколько дней дозвониться до бригадира — Макара Хокираева — корреспонденту ни разу не удалось.