Застройщик, проваливший ремонт у резиденции Куйвашева, разделит вину с топ-чиновником

20 сентября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Ремонт в центре Екатеринбурга должен был завершиться еще в конце августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стали известны новые подробности провала ремонта в самом центре Екатеринбурга, у резиденции губернатора Евгения Куйвашева. По данным URA.RU, подрядчик властей — «Атомстройкомплекс» — имеет шанс разделить ответственность с профильными вице-мэром Алексеем Бубновым. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству компании. По контракту ремонт тротуара от дома Севастьянова до ул. Толмачева должен был завершиться к 1 сентября. Но власти просили завершить укладку плитки к Дню города (20 августа). Подрядчик сорвал все сроки: работы на участке продолжаются до сих пор, хотя еще 15 сентября Бубнов в комментариях ля СМИ обещал закончить к концу прошлой недели. Источники URA.RU ранее рассказывали, что еще в середине августа Бубнов в частных разговорах — с коллегами и начальством — транслировал, что у «Атома» возникли проблемы с поставщиком гранитной плитки, оттого ремонт и затягивается. Однако тут же выяснилось, что поставщик может быть связан с самой компанией. Статья по теме Кто и почему провалил важнейший ремонт у резиденции Куйвашева «У „Атомстройкомплекса“ действительно были проблемы с [гранитной] плиткой. Но лишь по причине того, что комитет благоустройства (подконтрольный Бубнову — прим. URA.RU) больше месяца не мог согласовать параметры покрытия: размеры, дизайн и так далее. Если это объяснение [от компании] до руководства города еще не доведено, то обязательно будет сделано», — рассказал источник. Самому Бубнову корреспондент отправил вопрос, правда ли это, в мессенджере. Ответ на него к моменту публикации не поступил. Как писало URA.RU, во время скандала с ремонтом мэрия заблокировала все перспективные проекты «Атомстройкомплекса» в городе. Но ремонт на проспекте Ленина — лишь косвенная причина. Ожидается, что глава «Атома» Валерий Ананьев в ближайшее время посетит администрацию со всеми необходимыми пояснениями, в том числе по ремонту. В пресс-службе самой компании ни на один из запросов URA.RU по теме с начала августа не ответили. Днем 20 сентября участок в самом центре Екатеринбурга выглядел так. Хотя вице-мэр Алексей Бубнов уже месяц обещает, что работы закончатся вот-вот Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стали известны новые подробности провала ремонта в самом центре Екатеринбурга, у резиденции губернатора Евгения Куйвашева. По данным URA.RU, подрядчик властей — «Атомстройкомплекс» — имеет шанс разделить ответственность с профильными вице-мэром Алексеем Бубновым. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству компании. По контракту ремонт тротуара от дома Севастьянова до ул. Толмачева должен был завершиться к 1 сентября. Но власти просили завершить укладку плитки к Дню города (20 августа). Подрядчик сорвал все сроки: работы на участке продолжаются до сих пор, хотя еще 15 сентября Бубнов в комментариях ля СМИ обещал закончить к концу прошлой недели. Источники URA.RU ранее рассказывали, что еще в середине августа Бубнов в частных разговорах — с коллегами и начальством — транслировал, что у «Атома» возникли проблемы с поставщиком гранитной плитки, оттого ремонт и затягивается. Однако тут же выяснилось, что поставщик может быть связан с самой компанией. «У „Атомстройкомплекса“ действительно были проблемы с [гранитной] плиткой. Но лишь по причине того, что комитет благоустройства (подконтрольный Бубнову — прим. URA.RU) больше месяца не мог согласовать параметры покрытия: размеры, дизайн и так далее. Если это объяснение [от компании] до руководства города еще не доведено, то обязательно будет сделано», — рассказал источник. Самому Бубнову корреспондент отправил вопрос, правда ли это, в мессенджере. Ответ на него к моменту публикации не поступил. Как писало URA.RU, во время скандала с ремонтом мэрия заблокировала все перспективные проекты «Атомстройкомплекса» в городе. Но ремонт на проспекте Ленина — лишь косвенная причина. Ожидается, что глава «Атома» Валерий Ананьев в ближайшее время посетит администрацию со всеми необходимыми пояснениями, в том числе по ремонту. В пресс-службе самой компании ни на один из запросов URA.RU по теме с начала августа не ответили.