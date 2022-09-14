Застройщик в третий раз сорвал сроки ремонта у резиденции Куйвашева в Екатеринбурге

15 сентября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Работы у дома Севастьянова стартовали в начале августа (снимок сделан утром 15 сентября) Фото: URA.RU Генподрядчик мэрии Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс» — в третий раз сорвал сроки ремонта большого пешеходного участка в самом центре Екатеринбурга, у резиденции губернатора Евгения Куйвашева, зафиксировал корреспондент URA.RU, прибыв на место. Хотя вице-мэр Алексей Бубнов, по данным агентства, обещал раздраженному главе города Алексею Орлову, что тротуар будет сдан к 15 сентября. По оценке пресс-службы мэрии, рабочим осталось уложить 20-30 квадратных метров плитки. Во власти убеждены, что это будет сделано к вечеру 15-го (но приемка все равно пройдет позднее). Представители «Атомстройкомплекса» ситуацию пока не комментируют. Статья по теме Кто и почему провалил важнейший ремонт у резиденции Куйвашева «Атомстройкомплекс» получил подряд на ремонт нескольких дорожных участков, включая тротуар от проспекта Ленина, 35 до ул. Толмачева, в марте 2022-го. По контракту дедлайн к 1 сентября. При этом власти, по неофициальной информации, просили уложить всю плитку ко Дню города (20 августа). Но «Атом» не успел, испортив тем самым генрепетицию 300-летия Екатеринбурга. Работы не завершились и к началу учебного года (мэрии уже анонсировали штраф). 9 сентября URA.RU рассказывало, что в частных разговорах представители «Атома» ссылались на поставщика плитки. Но чиновники установили, что поставщик, вероятно, связан с самой компанией. Будут ли какие-то последствия для главы «Атома» Валерия Ананьева, помимо штрафа, пока не известно. По данным URA.RU, на фоне скандала с дорожным ремонтом администрация заморозила все перспективные проекты девелопера в городе — из-за срыва обещания по дому на ул. Вилонова, 86/1. 13 сентября на разговор в администрацию приходил подчиненный Ананьева. Ожидается, что в ближайшее время мэрию посетит и сам миллиардер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генподрядчик мэрии Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс» — в третий раз сорвал сроки ремонта большого пешеходного участка в самом центре Екатеринбурга, у резиденции губернатора Евгения Куйвашева, зафиксировал корреспондент URA.RU, прибыв на место. Хотя вице-мэр Алексей Бубнов, по данным агентства, обещал раздраженному главе города Алексею Орлову, что тротуар будет сдан к 15 сентября. По оценке пресс-службы мэрии, рабочим осталось уложить 20-30 квадратных метров плитки. Во власти убеждены, что это будет сделано к вечеру 15-го (но приемка все равно пройдет позднее). Представители «Атомстройкомплекса» ситуацию пока не комментируют. «Атомстройкомплекс» получил подряд на ремонт нескольких дорожных участков, включая тротуар от проспекта Ленина, 35 до ул. Толмачева, в марте 2022-го. По контракту дедлайн к 1 сентября. При этом власти, по неофициальной информации, просили уложить всю плитку ко Дню города (20 августа). Но «Атом» не успел, испортив тем самым генрепетицию 300-летия Екатеринбурга. Работы не завершились и к началу учебного года (мэрии уже анонсировали штраф). 9 сентября URA.RU рассказывало, что в частных разговорах представители «Атома» ссылались на поставщика плитки. Но чиновники установили, что поставщик, вероятно, связан с самой компанией. Будут ли какие-то последствия для главы «Атома» Валерия Ананьева, помимо штрафа, пока не известно. По данным URA.RU, на фоне скандала с дорожным ремонтом администрация заморозила все перспективные проекты девелопера в городе — из-за срыва обещания по дому на ул. Вилонова, 86/1. 13 сентября на разговор в администрацию приходил подчиненный Ананьева. Ожидается, что в ближайшее время мэрию посетит и сам миллиардер.