Совфед и ГД обсуждают вопрос об уголовном наказании за отказ от мобилизации

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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
В Совфеде и Госдуме прорабатывают вопрос об уголовном наказании за отказ от мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В России неправомерно предупреждать граждан об уголовном преследовании за отказ от частичной мобилизации. В Госдуму РФ будет внесено предложение о внесении изменений в соответствующий закон. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.

«Вопрос о внесении каких-либо изменений в законодательство в этой части парламентскому собранию с Государственной Думой», — написал Клишас в своем telegram-канале. Сенатор сослался на Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике судебного разбирательства по уголовным делам об уклонении от призыва на военную службу и от природных явлений или альтернативной гражданской службы», в соответствии с которым предупреждение граждан по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации является неправомерным.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о наказании за преступления во время мобилизации, передавал RT. Президент РФ объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.

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В России неправомерно предупреждать граждан об уголовном преследовании за отказ от частичной мобилизации. В Госдуму РФ будет внесено предложение о внесении изменений в соответствующий закон. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас. «Вопрос о внесении каких-либо изменений в законодательство в этой части парламентскому собранию с Государственной Думой», — написал Клишас в своем telegram-канале. Сенатор сослался на Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике судебного разбирательства по уголовным делам об уклонении от призыва на военную службу и от природных явлений или альтернативной гражданской службы», в соответствии с которым предупреждение граждан по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации является неправомерным. Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о наказании за преступления во время мобилизации, передавал RT. Президент РФ объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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