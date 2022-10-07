Совфед и ГД обсуждают вопрос об уголовном наказании за отказ от мобилизации

07 октября 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

В Совфеде и Госдуме прорабатывают вопрос об уголовном наказании за отказ от мобилизации Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России неправомерно предупреждать граждан об уголовном преследовании за отказ от частичной мобилизации. В Госдуму РФ будет внесено предложение о внесении изменений в соответствующий закон. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас. «Вопрос о внесении каких-либо изменений в законодательство в этой части парламентскому собранию с Государственной Думой», — написал Клишас в своем telegram-канале. Сенатор сослался на Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике судебного разбирательства по уголовным делам об уклонении от призыва на военную службу и от природных явлений или альтернативной гражданской службы», в соответствии с которым предупреждение граждан по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации является неправомерным. Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о наказании за преступления во время мобилизации, передавал RT. Президент РФ объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.

В России неправомерно предупреждать граждан об уголовном преследовании за отказ от частичной мобилизации. В Госдуму РФ будет внесено предложение о внесении изменений в соответствующий закон. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас. «Вопрос о внесении каких-либо изменений в законодательство в этой части парламентскому собранию с Государственной Думой», — написал Клишас в своем telegram-канале. Сенатор сослался на Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике судебного разбирательства по уголовным делам об уклонении от призыва на военную службу и от природных явлений или альтернативной гражданской службы», в соответствии с которым предупреждение граждан по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации является неправомерным. Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о наказании за преступления во время мобилизации, передавал RT. Президент РФ объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.