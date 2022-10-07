Совфед и ГД обсуждают вопрос об уголовном наказании за отказ от мобилизации

В России неправомерно предупреждать граждан об уголовном преследовании за отказ от частичной мобилизации. В Госдуму РФ будет внесено предложение о внесении изменений в соответствующий закон. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.
«Вопрос о внесении каких-либо изменений в законодательство в этой части парламентскому собранию с Государственной Думой», — написал Клишас в своем telegram-канале. Сенатор сослался на Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике судебного разбирательства по уголовным делам об уклонении от призыва на военную службу и от природных явлений или альтернативной гражданской службы», в соответствии с которым предупреждение граждан по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации является неправомерным.
Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о наказании за преступления во время мобилизации, передавал RT. Президент РФ объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
В России неправомерно предупреждать граждан об уголовном преследовании за отказ от частичной мобилизации. В Госдуму РФ будет внесено предложение о внесении изменений в соответствующий закон. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас. «Вопрос о внесении каких-либо изменений в законодательство в этой части парламентскому собранию с Государственной Думой», — написал Клишас в своем telegram-канале. Сенатор сослался на Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике судебного разбирательства по уголовным делам об уклонении от призыва на военную службу и от природных явлений или альтернативной гражданской службы», в соответствии с которым предупреждение граждан по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации является неправомерным. Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о наказании за преступления во время мобилизации, передавал RT. Президент РФ объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.