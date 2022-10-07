Мобилизованные в ЛНР обратились к землякам с Урала и Сибири

07 октября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

В учебном центре ЛНР идет подготовка мобилизованных Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные с Урала и Сибири обратились к своим землякам из учебного центра в Луганской народной республике. Военнослужащие передают привет и призывают не бояться идти защищать Родину, сообщает корреспондент URA.RU. «Срочную службу я служил механиком и до мобилизации работал в сервисе. Сейчас прохожу переподготовку на должность оператора-наводчика БМП (боевой машины пехоты). Вспоминать забытое не тяжело, наши инструкторы грамотные, все показывают. Настроение боевое, ребята толковые, все готовы идти в бой. Сам я призвался 2 октября. Мысли избежать? Зачем? Призвали, значит, оно так нужно. Смысла уезжать не видел, да и как потом парням в глаза смотреть… Я понимал, что пойду в любом случае, сам хотел пойти еще в начале спецоперации, но родственники уговорили остаться. А сейчас, по повестке, уже никуда не деться. Родные отреагировали так, как, я думаю, у всех», — рассказал Сергей. «Я до войны продавцом работал. А срочную службу служил на Т-72, сейчас переобучаюсь на Т-80. В звании младший сержант я являюсь командиром танка. Это две совершенно разные машины, я служил 28 лет назад, конечно, многое забылось, но руки постепенно вспоминают! У меня дома осталось четверо внуков, а пошел, потому что необходимость понимаю! Те кто пытается убежать — дурачки просто. Потому что кто, кроме нас? И если не мы, то кто? Так что готовимся, и когда скажут, поедем», — поделился Вячеслав. Всего в ряды Вооруженных сил планируется призвать 300 тысяч россиян. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые регионы уже выполнили мобилизационные планы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные с Урала и Сибири обратились к своим землякам из учебного центра в Луганской народной республике. Военнослужащие передают привет и призывают не бояться идти защищать Родину, сообщает корреспондент URA.RU. «Срочную службу я служил механиком и до мобилизации работал в сервисе. Сейчас прохожу переподготовку на должность оператора-наводчика БМП (боевой машины пехоты). Вспоминать забытое не тяжело, наши инструкторы грамотные, все показывают. Настроение боевое, ребята толковые, все готовы идти в бой. Сам я призвался 2 октября. Мысли избежать? Зачем? Призвали, значит, оно так нужно. Смысла уезжать не видел, да и как потом парням в глаза смотреть… Я понимал, что пойду в любом случае, сам хотел пойти еще в начале спецоперации, но родственники уговорили остаться. А сейчас, по повестке, уже никуда не деться. Родные отреагировали так, как, я думаю, у всех», — рассказал Сергей. «Я до войны продавцом работал. А срочную службу служил на Т-72, сейчас переобучаюсь на Т-80. В звании младший сержант я являюсь командиром танка. Это две совершенно разные машины, я служил 28 лет назад, конечно, многое забылось, но руки постепенно вспоминают! У меня дома осталось четверо внуков, а пошел, потому что необходимость понимаю! Те кто пытается убежать — дурачки просто. Потому что кто, кроме нас? И если не мы, то кто? Так что готовимся, и когда скажут, поедем», — поделился Вячеслав. Всего в ряды Вооруженных сил планируется призвать 300 тысяч россиян. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые регионы уже выполнили мобилизационные планы.