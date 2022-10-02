В ХМАО вуз делает скидки на обучение студентам из семей мобилизованных

03 октября 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Студентам-контрактникам, чьих родителей мобилизовали, снизят стоимость обучения в университете на 50% Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сургутский госуниверситет объявил о мерах поддержки студентам-контрактникам из семей мобилизованных. Вуз снизил стоимость обучения на 50%. Об этом URA.RU рассказали в самом учебном заведении. «Сургутский государственный университет принял решение о поддержке обучающихся-внебюджетников, чьи родители принимают участие в СВО и подлежат частичной мобилизации. Каждое заявление в индивидуальном порядке рассматривается стипендиальной комиссией СурГУ. На сегодняшний день одному студенту была оказана поддержка (стоимость обучения уменьшена на 50%)», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе СурГУ. Ранее URA.RU рассказывало, что вуз из ХМАО помог студенту получить отсрочку от мобилизации. Жителю Нижневартовска пришла повестка несмотря на то, что он является студентом очной формы Нижневартовского госуниверситета. В вузе отреагировали на ситуацию, чтобы парень получил отсрочку. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Сургутский госуниверситет объявил о мерах поддержки студентам-контрактникам из семей мобилизованных. Вуз снизил стоимость обучения на 50%. Об этом URA.RU рассказали в самом учебном заведении. «Сургутский государственный университет принял решение о поддержке обучающихся-внебюджетников, чьи родители принимают участие в СВО и подлежат частичной мобилизации. Каждое заявление в индивидуальном порядке рассматривается стипендиальной комиссией СурГУ. На сегодняшний день одному студенту была оказана поддержка (стоимость обучения уменьшена на 50%)», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе СурГУ. Ранее URA.RU рассказывало, что вуз из ХМАО помог студенту получить отсрочку от мобилизации. Жителю Нижневартовска пришла повестка несмотря на то, что он является студентом очной формы Нижневартовского госуниверситета. В вузе отреагировали на ситуацию, чтобы парень получил отсрочку. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.