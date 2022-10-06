Жители ЯНАО более пяти тысяч раз звонили на горячую линию по мобилизации

07 октября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Горячая линия приняла несколько тысяч звонков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Более пяти с половиной тысяч звонков совершили жители ЯНАО на горячую линию 122, которая создана для консультаций по вопросам частичной мобилизации. Ежедневно операторам колл-центра поступает более 400 звонков. «Чаще всего звонивших интересует, какие категории граждан подлежат призыву, каким образом будет организована подготовка мобилизованных и как стать добровольцем. На помощь специалистам Центра телефонного обслуживания вызовов МФЦ пришли волонтеры — студенты медицинского колледжа и Салехардского центра молодежи», — сообщает официальный сайт МФЦ ЯНАО. На горячую линию 122 можно звонить с мобильного и с городского телефонов. Ранее URA.RU сообщало о начале работы горячей линии 122 в связи с объявлением частичной мобилизации, которая была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.

Более пяти с половиной тысяч звонков совершили жители ЯНАО на горячую линию 122, которая создана для консультаций по вопросам частичной мобилизации. Ежедневно операторам колл-центра поступает более 400 звонков. «Чаще всего звонивших интересует, какие категории граждан подлежат призыву, каким образом будет организована подготовка мобилизованных и как стать добровольцем. На помощь специалистам Центра телефонного обслуживания вызовов МФЦ пришли волонтеры — студенты медицинского колледжа и Салехардского центра молодежи», — сообщает официальный сайт МФЦ ЯНАО. На горячую линию 122 можно звонить с мобильного и с городского телефонов. Ранее URA.RU сообщало о начале работы горячей линии 122 в связи с объявлением частичной мобилизации, которая была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.