06 октября 2022

Жители ЯНАО более пяти тысяч раз звонили на горячую линию по мобилизации

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Горячая линия приняла несколько тысяч звонков Фото:
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Мобилизация в России

Более пяти с половиной тысяч звонков совершили жители ЯНАО на горячую линию 122, которая создана для консультаций по вопросам частичной мобилизации. Ежедневно операторам колл-центра поступает более 400 звонков.

«Чаще всего звонивших интересует, какие категории граждан подлежат призыву, каким образом будет организована подготовка мобилизованных и как стать добровольцем. На помощь специалистам Центра телефонного обслуживания вызовов МФЦ пришли волонтеры — студенты медицинского колледжа и Салехардского центра молодежи», — сообщает официальный сайт МФЦ ЯНАО. На горячую линию 122 можно звонить с мобильного и с городского телефонов.

Ранее URA.RU сообщало о начале работы горячей линии 122 в связи с объявлением частичной мобилизации, которая была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Более пяти с половиной тысяч звонков совершили жители ЯНАО на горячую линию 122, которая создана для консультаций по вопросам частичной мобилизации. Ежедневно операторам колл-центра поступает более 400 звонков. «Чаще всего звонивших интересует, какие категории граждан подлежат призыву, каким образом будет организована подготовка мобилизованных и как стать добровольцем. На помощь специалистам Центра телефонного обслуживания вызовов МФЦ пришли волонтеры — студенты медицинского колледжа и Салехардского центра молодежи», — сообщает официальный сайт МФЦ ЯНАО. На горячую линию 122 можно звонить с мобильного и с городского телефонов. Ранее URA.RU сообщало о начале работы горячей линии 122 в связи с объявлением частичной мобилизации, которая была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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