Вице-премьер Чернышенко рассказал, как женщины-добровольцы могут участвовать в СВО

Вице-премьер Чернышенко предложил отправлять женщин-добровольцев в госпитали

07 октября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышнеко призвал ускорить рассмотрение заявок от добровольцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Женщины не должны привлекаться в рамках частичной мобилизации, однако они могут быть участвовать в работе госпиталей и волонтерской деятельности. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что мужчины-добровольны, не подходящие под критерии мобилизации, также могут быть волонтерами и собирать гуманитарную помощь. «Среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины. Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером, в случае соответствия и их согласия», — приводит слова Дмитрия Чернышенко пресс-служба вице-премьера. Зампред правительства РФ также попросил регионы ускорить рассмотрение заявлений от добровольцев. Он подчеркнул, что максимальный срок обработки заявки — до двух дней. Чернышенко также подчеркнул, что добровольцев, не попадающих под критерии мобилизации, можно привлечь к волонтерской деятельности и сбору гуманитарной помощи. Вице-премьер заявил, что жалобы на ошибки при мобилизации должны обрабатываться в самые короткие сроки. При этом подход к ответам не должен быть формальным. «Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить», — предупредил Чернышенко. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Женщины не должны привлекаться в рамках частичной мобилизации, однако они могут быть участвовать в работе госпиталей и волонтерской деятельности. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что мужчины-добровольны, не подходящие под критерии мобилизации, также могут быть волонтерами и собирать гуманитарную помощь. «Среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины. Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером, в случае соответствия и их согласия», — приводит слова Дмитрия Чернышенко пресс-служба вице-премьера. Зампред правительства РФ также попросил регионы ускорить рассмотрение заявлений от добровольцев. Он подчеркнул, что максимальный срок обработки заявки — до двух дней. Чернышенко также подчеркнул, что добровольцев, не попадающих под критерии мобилизации, можно привлечь к волонтерской деятельности и сбору гуманитарной помощи. Вице-премьер заявил, что жалобы на ошибки при мобилизации должны обрабатываться в самые короткие сроки. При этом подход к ответам не должен быть формальным. «Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить», — предупредил Чернышенко. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.