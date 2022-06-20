Главред «Новой газеты» продал Нобелевскую медаль за 100 миллионов

21 июня 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Главред «Новой газеты» продал Нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Принадлежащая главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира была продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Об этом сообщили организаторы торгов Heritage Auction. «Медаль Нобелевской премии Дмитрия Муратова продана за 103,5 млн долларов», — говорится на сайте организации. Все вырученные средства главред издания намерен передать в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ. «Если ЮНИСЕФ решит и если мы соберем крупную сумму денег, они могут часть денег распределить в пользу детей-беженцев в Африке и Лаосе», — добавил он. Муратов получил Нобелевскую премию мира в декабре прошлого года. Его поздравили президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден . Однако Муратов уже 1 июня выставил свою медаль на торги. Главред заявлял, что вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Принадлежащая главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира была продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Об этом сообщили организаторы торгов Heritage Auction. «Медаль Нобелевской премии Дмитрия Муратова продана за 103,5 млн долларов», — говорится на сайте организации. Все вырученные средства главред издания намерен передать в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ. «Если ЮНИСЕФ решит и если мы соберем крупную сумму денег, они могут часть денег распределить в пользу детей-беженцев в Африке и Лаосе», — добавил он. Муратов получил Нобелевскую премию мира в декабре прошлого года. Его поздравили президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден. Однако Муратов уже 1 июня выставил свою медаль на торги. Главред заявлял, что вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.