Солдат из Салехарда погиб, спасая сослуживцев

07 октября 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Во время боя солдат выводил БМП из-под огня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Погибший в ходе СВО военный из Салехарда Ниджат Бабаев погиб, спасая от минометного обстрела сослуживцев. Об этом сообщает глава ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Салехардец Ниджат поступил героически: пытался вывезти БМП из-под обстрела миномета, поэтому совершил маневр, уходя от обстрела минами, прикрывая ребят, тем самым спас троих товарищей. В зоне боевых действий Ниджат находился с начала СВО, принимал участие в освобождении городов Мариуполь и Запорожье», — написал Новицкий. Ниджат Бабаев был награжден Орденом Мужества «за отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу». Ранее сообщалось, что погибший солдат подписал контракт во время прохождения срочной службы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Главная цель России в СВО — это защита мирного населения Донбасса.

Погибший в ходе СВО военный из Салехарда Ниджат Бабаев погиб, спасая от минометного обстрела сослуживцев. Об этом сообщает глава ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Салехардец Ниджат поступил героически: пытался вывезти БМП из-под обстрела миномета, поэтому совершил маневр, уходя от обстрела минами, прикрывая ребят, тем самым спас троих товарищей. В зоне боевых действий Ниджат находился с начала СВО, принимал участие в освобождении городов Мариуполь и Запорожье», — написал Новицкий. Ниджат Бабаев был награжден Орденом Мужества «за отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу». Ранее сообщалось, что погибший солдат подписал контракт во время прохождения срочной службы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Главная цель России в СВО — это защита мирного населения Донбасса.