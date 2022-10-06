06 октября 2022

Солдат из Салехарда погиб, спасая сослуживцев

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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, бмп, военные учения, учения спецслужб
Во время боя солдат выводил БМП из-под огня Фото:
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Мобилизация в России

Погибший в ходе СВО военный из Салехарда Ниджат Бабаев погиб, спасая от минометного обстрела сослуживцев. Об этом сообщает глава ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Салехардец Ниджат поступил героически: пытался вывезти БМП из-под обстрела миномета, поэтому совершил маневр, уходя от обстрела минами, прикрывая ребят, тем самым спас троих товарищей. В зоне боевых действий Ниджат находился с начала СВО, принимал участие в освобождении городов Мариуполь и Запорожье», — написал Новицкий.

Ниджат Бабаев был награжден Орденом Мужества «за отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу». Ранее сообщалось, что погибший солдат подписал контракт во время прохождения срочной службы.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Главная цель России в СВО — это защита мирного населения Донбасса.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Погибший в ходе СВО военный из Салехарда Ниджат Бабаев погиб, спасая от минометного обстрела сослуживцев. Об этом сообщает глава ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Салехардец Ниджат поступил героически: пытался вывезти БМП из-под обстрела миномета, поэтому совершил маневр, уходя от обстрела минами, прикрывая ребят, тем самым спас троих товарищей. В зоне боевых действий Ниджат находился с начала СВО, принимал участие в освобождении городов Мариуполь и Запорожье», — написал Новицкий. Ниджат Бабаев был награжден Орденом Мужества «за отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу». Ранее сообщалось, что погибший солдат подписал контракт во время прохождения срочной службы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Главная цель России в СВО — это защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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