Солдат из Салехарда погиб, спасая сослуживцев

Погибший в ходе СВО военный из Салехарда Ниджат Бабаев погиб, спасая от минометного обстрела сослуживцев. Об этом сообщает глава ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Салехардец Ниджат поступил героически: пытался вывезти БМП из-под обстрела миномета, поэтому совершил маневр, уходя от обстрела минами, прикрывая ребят, тем самым спас троих товарищей. В зоне боевых действий Ниджат находился с начала СВО, принимал участие в освобождении городов Мариуполь и Запорожье», — написал Новицкий.
Ниджат Бабаев был награжден Орденом Мужества «за отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу». Ранее сообщалось, что погибший солдат подписал контракт во время прохождения срочной службы.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Главная цель России в СВО — это защита мирного населения Донбасса.
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