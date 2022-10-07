Свердловский танк станцевал в честь юбилея Путина. Видео

«Уралвагонзавод» оригинально поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем
© Служба новостей «URA.RU»
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7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей Фото:
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Путин отмечает 70-летие

«Уралвагонзавод» оригинально поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Сотрудники записали видео с танком, на котором указаны инициалы главы государства. На видео видно, как танк маневрирует под песню музыкального коллектива Любэ — Комбат. Поздравление появилось в официальном telegram-канале завода.

URA.RU писало, что 7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами. Владимира Путина ранее поздравил руководитель Чечни Рамзан Кадыров, отметив заслуги Путина в формировании республики. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 70-летием, подарив ему трактор за 5,5 млн рублей. Лукашенко добавил, что Минск и Москва вскоре выйдут на новый уровень стратегического партнерства.

Ранее агентство сообщало, что на Макаровском мосту в Екатеринбурге появился огромный баннер с поздравлением Владимира Путина. На плакате написано «С днем рождения, Владимир Владимирович!».

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«Уралвагонзавод» оригинально поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Сотрудники записали видео с танком, на котором указаны инициалы главы государства. На видео видно, как танк маневрирует под песню музыкального коллектива Любэ — Комбат. Поздравление появилось в официальном telegram-канале завода. URA.RU писало, что 7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами. Владимира Путина ранее поздравил руководитель Чечни Рамзан Кадыров, отметив заслуги Путина в формировании республики. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 70-летием, подарив ему трактор за 5,5 млн рублей. Лукашенко добавил, что Минск и Москва вскоре выйдут на новый уровень стратегического партнерства. Ранее агентство сообщало, что на Макаровском мосту в Екатеринбурге появился огромный баннер с поздравлением Владимира Путина. На плакате написано «С днем рождения, Владимир Владимирович!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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