Свердловский танк станцевал в честь юбилея Путина. Видео

«Уралвагонзавод» оригинально поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем

07 октября 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Путин отмечает 70-летие «Уралвагонзавод» оригинально поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Сотрудники записали видео с танком, на котором указаны инициалы главы государства. На видео видно, как танк маневрирует под песню музыкального коллектива Любэ — Комбат. Поздравление появилось в официальном telegram-канале завода. URA.RU писало, что 7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами. Владимира Путина ранее поздравил руководитель Чечни Рамзан Кадыров, отметив заслуги Путина в формировании республики. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 70-летием, подарив ему трактор за 5,5 млн рублей. Лукашенко добавил, что Минск и Москва вскоре выйдут на новый уровень стратегического партнерства. Ранее агентство сообщало, что на Макаровском мосту в Екатеринбурге появился огромный баннер с поздравлением Владимира Путина. На плакате написано «С днем рождения, Владимир Владимирович!».

«Уралвагонзавод» оригинально поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Сотрудники записали видео с танком, на котором указаны инициалы главы государства. На видео видно, как танк маневрирует под песню музыкального коллектива Любэ — Комбат. Поздравление появилось в официальном telegram-канале завода. URA.RU писало, что 7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами. Владимира Путина ранее поздравил руководитель Чечни Рамзан Кадыров, отметив заслуги Путина в формировании республики. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 70-летием, подарив ему трактор за 5,5 млн рублей. Лукашенко добавил, что Минск и Москва вскоре выйдут на новый уровень стратегического партнерства. Ранее агентство сообщало, что на Макаровском мосту в Екатеринбурге появился огромный баннер с поздравлением Владимира Путина. На плакате написано «С днем рождения, Владимир Владимирович!».