На Макаровском мосту в Екатеринбурге появился огромный баннер с поздравлением Владимира Путина. На плакате написано «С днем рождения, Владимир Владимирович!».
«Баннер с такой надписью был замечен утром на Макаровском мосту. Сегодня, 7 октября, Президенту России исполнилось 70 лет», — сообщает 4 канал.
Ранее агентство писало, что 7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами. Поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения от глав государств не предусмотрены протоколом. Российского лидера ранее поздравил руководитель Чечни Рамзан Кадыров, отметив заслуги Путина в формировании республики. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 70-летием. Лукашенко добавил, что Минск и Москва вскоре выйдут на новый уровень стратегического партнерства.
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