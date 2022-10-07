Врач Водовозов назвал опасность частого употребления парацетамола

Врач Водовозов: частое употребление парацетамола ведет к гепатиту

08 октября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

В сутки можно пить не более четырех грамм парацетамола, отметил Алексей Водовозов Фото: Илья Московец © URA.RU Максимальная суточная доза употребления парацетамола составляет 4 грамма, при этом препарат входит в состав сиропов и порошков. Превышение нормы опасно для здоровья, в частности чревато развитием лекарственного гепатита. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «В инструкции указана максимальная суточная доза, и через какой промежуток пить, через 4-6 часов. Она составляет четыре грамма, в сутки теоретически можно выпить четыре таблетки. Но многие часто приходят к передозировке, потому что не считают долю парацетамола. А это нужно делать, потому что он входит и в порошки, тот же „Колдрекс“, „Ринза“, которые нужно разводить и пить, в сиропы. Парацетамол там может быть в довольно значимых количествах, до 500 мл. И если превысить суточную норму в четыре грамма, печень вам „спасибо“ за это не скажет, потому что абсолютно все препараты у нас распадаются там. А парацетамол вообще чемпион мира по лекарственным гепатитам», — объяснил Алексей Водовозов. При этом терапевт добавил, что жаропонижающие средства, в частности, парацетамол не действует моментально. «Еще одна тонкость — эти препараты не действуют моментально. Например, дали ребенку жаропонижающее, через 15 мин меряют температуру, а она не сбивается. Значит, думаю они, надо дать следующую таблетку. Но нет, нужно ждать, так как эффект может настать в течение часа. Потому что таблетке нужно всосаться, добраться до гипоталамуса, где у нас находится центр терморегуляции», — отметил он. Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева перечислила основные осенние заболевания. К ним относится коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Максимальная суточная доза употребления парацетамола составляет 4 грамма, при этом препарат входит в состав сиропов и порошков. Превышение нормы опасно для здоровья, в частности чревато развитием лекарственного гепатита. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «В инструкции указана максимальная суточная доза, и через какой промежуток пить, через 4-6 часов. Она составляет четыре грамма, в сутки теоретически можно выпить четыре таблетки. Но многие часто приходят к передозировке, потому что не считают долю парацетамола. А это нужно делать, потому что он входит и в порошки, тот же „Колдрекс“, „Ринза“, которые нужно разводить и пить, в сиропы. Парацетамол там может быть в довольно значимых количествах, до 500 мл. И если превысить суточную норму в четыре грамма, печень вам „спасибо“ за это не скажет, потому что абсолютно все препараты у нас распадаются там. А парацетамол вообще чемпион мира по лекарственным гепатитам», — объяснил Алексей Водовозов. При этом терапевт добавил, что жаропонижающие средства, в частности, парацетамол не действует моментально. «Еще одна тонкость — эти препараты не действуют моментально. Например, дали ребенку жаропонижающее, через 15 мин меряют температуру, а она не сбивается. Значит, думаю они, надо дать следующую таблетку. Но нет, нужно ждать, так как эффект может настать в течение часа. Потому что таблетке нужно всосаться, добраться до гипоталамуса, где у нас находится центр терморегуляции», — отметил он. Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева перечислила основные осенние заболевания. К ним относится коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов.