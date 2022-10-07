Олег Голиков показал на видео условия для мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков получил военное обмундирование и встал на довольствие. Он показал на видео URA.RU, что у бойцов есть все необходимое.

«Прибыл в учебку, нам выдали новую форму: берцы, вещмешок, плащ-палатку, полотенце, мыло, противогаз, зимнюю куртку и штаны, т. д. На ужин сегодня плов с тушенкой, все вкусно и сытно. Не верьте тому, что пишут», — заявил Голиков URA.RU.

Парламентарий уточнил, что всего в расположение части уже прибыли порядка полутора тысяч человек. При этом есть мобилизованные старше 55 лет.

«Всех одели и обули. И накормили. Служить можно!», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что Голиков получил повестку и отправился вместе с другими мобилизованными в учебную часть. Прежде он заявлял URA.RU, что готов встать в строй для службы в армии, а потом подал заявку на участие в спецоперации в качестве добровольца.

Службу в армии Голиков завершил в звании сержанта запаса. За время проведения спецоперации он неоднократно доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы.

Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек, и план выполнен уже больше, чем на половину.