Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы встал на довольствие. Видео

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Законодательное собрание. Челябинск., колесникова лена, голиков олег
Олег Голиков показал на видео условия для мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков получил военное обмундирование и встал на довольствие. Он показал на видео URA.RU, что у бойцов есть все необходимое.

«Прибыл в учебку, нам выдали новую форму: берцы, вещмешок, плащ-палатку, полотенце, мыло, противогаз, зимнюю куртку и штаны, т. д. На ужин сегодня плов с тушенкой, все вкусно и сытно. Не верьте тому, что пишут», — заявил Голиков URA.RU.

Парламентарий уточнил, что всего в расположение части уже прибыли порядка полутора тысяч человек. При этом есть мобилизованные старше 55 лет.

«Всех одели и обули. И накормили. Служить можно!», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что Голиков получил повестку и отправился вместе с другими мобилизованными в учебную часть. Прежде он заявлял URA.RU, что готов встать в строй для службы в армии, а потом подал заявку на участие в спецоперации в качестве добровольца.

Службу в армии Голиков завершил в звании сержанта запаса. За время проведения спецоперации он неоднократно доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы.

Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек, и план выполнен уже больше, чем на половину.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков получил военное обмундирование и встал на довольствие. Он показал на видео URA.RU, что у бойцов есть все необходимое. «Прибыл в учебку, нам выдали новую форму: берцы, вещмешок, плащ-палатку, полотенце, мыло, противогаз, зимнюю куртку и штаны, т. д. На ужин сегодня плов с тушенкой, все вкусно и сытно. Не верьте тому, что пишут», — заявил Голиков URA.RU. Парламентарий уточнил, что всего в расположение части уже прибыли порядка полутора тысяч человек. При этом есть мобилизованные старше 55 лет. «Всех одели и обули. И накормили. Служить можно!», — отметил депутат. Ранее стало известно, что Голиков получил повестку и отправился вместе с другими мобилизованными в учебную часть. Прежде он заявлял URA.RU, что готов встать в строй для службы в армии, а потом подал заявку на участие в спецоперации в качестве добровольца. Службу в армии Голиков завершил в звании сержанта запаса. За время проведения спецоперации он неоднократно доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек, и план выполнен уже больше, чем на половину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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