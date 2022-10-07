Экс-сенатор Свердловской области Россель высказался против закрытия Ельцин Центра

Экс-сенатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что против закрытия Ельцин Центра в Екатеринбурге. Об этом Россель сообщил во время беседы с журналистами.
«Убирать памятник — это бороться с человеком, которого нет, и который не может защитить себя. А я вам скажу, что я против этого», — рассказал Россель в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург».
Также, на вопрос о возможном появлении Россель Центра в Екатеринбурге бывший свердловский сенатор ответил неоднозначно: «Это не я определяю. Это уже потомки, когда меня не будет, пусть решают».
Ранее URA.RU сообщало, что новым представителем Свердловской области в Совете Федерации вместо Эдуарда Росселя станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Также агентство рассказывало, что Россель попал под санкции США.
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