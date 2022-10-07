07 октября 2022

Экс-сенатор Свердловской области Россель высказался против закрытия Ельцин Центра

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Общественный форум в поддержку кандидатуры Евгения Куйвашева. Екатеринбург, россель эдуард
Эдуард Россель заявил, что против закрытия Ельцин Центра в Екатеринбурге Фото:
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Скандал с Ельцин Центром

Экс-сенатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что против закрытия Ельцин Центра в Екатеринбурге. Об этом Россель сообщил во время беседы с журналистами.

«Убирать памятник — это бороться с человеком, которого нет, и который не может защитить себя. А я вам скажу, что я против этого», — рассказал Россель в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Также, на вопрос о возможном появлении Россель Центра в Екатеринбурге бывший свердловский сенатор ответил неоднозначно: «Это не я определяю. Это уже потомки, когда меня не будет, пусть решают».

Ранее URA.RU сообщало, что новым представителем Свердловской области в Совете Федерации вместо Эдуарда Росселя станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Также агентство рассказывало, что Россель попал под санкции США.

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Экс-сенатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что против закрытия Ельцин Центра в Екатеринбурге. Об этом Россель сообщил во время беседы с журналистами. «Убирать памятник — это бороться с человеком, которого нет, и который не может защитить себя. А я вам скажу, что я против этого», — рассказал Россель в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург». Также, на вопрос о возможном появлении Россель Центра в Екатеринбурге бывший свердловский сенатор ответил неоднозначно: «Это не я определяю. Это уже потомки, когда меня не будет, пусть решают». Ранее URA.RU сообщало, что новым представителем Свердловской области в Совете Федерации вместо Эдуарда Росселя станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Также агентство рассказывало, что Россель попал под санкции США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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