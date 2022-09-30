Четыре свердловских депутата Госдумы попали под санкции США

30 сентября 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Демин, Ковпак, Крашенинников и Муцоев ранее не попадали под санкционное давление США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Четырех депутатов Госдумы РФ от Свердловской области внесли в санкционный список США. Это Александр Демин, Лев Ковпак, Павел Крашенинников и Зелимхан Муцоев. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. «Включить в санкционный список США Демина Александра Вячеславовича, Ковпака Льва Игоревича, Крашенинникова Павла Владимировича и Муцоева Зелимхана Аликоевича», — указано в документе. Также в этом списке числятся бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и экс-сенатор от Свердловской области Эдуард Россель. Последний раз свердловские депутаты попадали в санкционный список США 25 марта. Тогда в списке оказались лишь восемь из 13 народных избранников: Сергей Бидонько, Андрей Альшевских, Сергей Чепиков, Жанна Рябцева, Андрей Кузнецов, Максим Иванов, Антон Шипулин и Константин Захаров. Николай Езерский (КПРФ), представляющий в Госдуме РФ Свердловскую область, ХМАО и ЯНАО, в список все еще не включен. Ранее депутаты Госдумы, представляющие Свердловскую область, попали под санкции Японии. Среди них оказались Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Александр Демин. Обойти санкции удалось лишь Зелимхану Муцоеву от «Единой России». Причина санкций против политиков — проводимая российской армией спецоперация на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — это отмена России.

Четырех депутатов Госдумы РФ от Свердловской области внесли в санкционный список США. Это Александр Демин, Лев Ковпак, Павел Крашенинников и Зелимхан Муцоев. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. «Включить в санкционный список США Демина Александра Вячеславовича, Ковпака Льва Игоревича, Крашенинникова Павла Владимировича и Муцоева Зелимхана Аликоевича», — указано в документе. Также в этом списке числятся бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и экс-сенатор от Свердловской области Эдуард Россель. Последний раз свердловские депутаты попадали в санкционный список США 25 марта. Тогда в списке оказались лишь восемь из 13 народных избранников: Сергей Бидонько, Андрей Альшевских, Сергей Чепиков, Жанна Рябцева, Андрей Кузнецов, Максим Иванов, Антон Шипулин и Константин Захаров. Николай Езерский (КПРФ), представляющий в Госдуме РФ Свердловскую область, ХМАО и ЯНАО, в список все еще не включен. Ранее депутаты Госдумы, представляющие Свердловскую область, попали под санкции Японии. Среди них оказались Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Александр Демин. Обойти санкции удалось лишь Зелимхану Муцоеву от «Единой России». Причина санкций против политиков — проводимая российской армией спецоперация на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — это отмена России.