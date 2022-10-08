Сенатор Башкин допустил ассиметричный ответ Украине и Западу на удар по Крымскому мосту

Сенатор Башкин заявил, что российские ведомства дадут ассиметричный ответ
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Ответ российских ведомств на подрыв Крымского моста будет осознанным и ассиметричным. Об этом заявил сенатор Александр Башкин.
«Соответствующие ведомства дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар», — цитирует Башкина РИА «Новости». Он отметил, что в подрыве моста участвовала не только Украина, но и западные страны. Они дают соответствующие указания и рекомендации при принятии решений украинскими властями.
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате движение по мосту оказалось приостановлено. Часть автомобильного полотна разрушена.
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