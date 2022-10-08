Сенатор Башкин допустил ассиметричный ответ Украине и Западу на удар по Крымскому мосту

08 октября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Сенатор Башкин заявил, что российские ведомства дадут ассиметричный ответ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Ответ российских ведомств на подрыв Крымского моста будет осознанным и ассиметричным. Об этом заявил сенатор Александр Башкин. «Соответствующие ведомства дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар», — цитирует Башкина РИА «Новости». Он отметил, что в подрыве моста участвовала не только Украина, но и западные страны. Они дают соответствующие указания и рекомендации при принятии решений украинскими властями. На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате движение по мосту оказалось приостановлено. Часть автомобильного полотна разрушена.

Ответ российских ведомств на подрыв Крымского моста будет осознанным и ассиметричным. Об этом заявил сенатор Александр Башкин. «Соответствующие ведомства дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар», — цитирует Башкина РИА «Новости». Он отметил, что в подрыве моста участвовала не только Украина, но и западные страны. Они дают соответствующие указания и рекомендации при принятии решений украинскими властями. На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате движение по мосту оказалось приостановлено. Часть автомобильного полотна разрушена.