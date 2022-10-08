Сенатор Башкин допустил ассиметричный ответ Украине и Западу на удар по Крымскому мосту

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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, башкин александр
Сенатор Башкин заявил, что российские ведомства дадут ассиметричный ответ Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Ответ российских ведомств на подрыв Крымского моста будет осознанным и ассиметричным. Об этом заявил сенатор Александр Башкин.

«Соответствующие ведомства дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар», — цитирует Башкина РИА «Новости». Он отметил, что в подрыве моста участвовала не только Украина, но и западные страны. Они дают соответствующие указания и рекомендации при принятии решений украинскими властями.

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате движение по мосту оказалось приостановлено. Часть автомобильного полотна разрушена.

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Ответ российских ведомств на подрыв Крымского моста будет осознанным и ассиметричным. Об этом заявил сенатор Александр Башкин. «Соответствующие ведомства дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на этот дерзкий удар», — цитирует Башкина РИА «Новости». Он отметил, что в подрыве моста участвовала не только Украина, но и западные страны. Они дают соответствующие указания и рекомендации при принятии решений украинскими властями. На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате движение по мосту оказалось приостановлено. Часть автомобильного полотна разрушена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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