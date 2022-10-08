Захарова назвала киевские власти террористами

Захарова заявила о террористической сущности Киева после взрыва на Крымском мосту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова осудила атаки на гражданскую инфраструктуру Крыма Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Реакция киевских властей, заявивших о необходимости уничтожать российские объекты в Крыму после повреждения Крымского моста, говорит о террористической сущности этого режима. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина. ЧП произошло утром 8 октября, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Реакция киевских властей, заявивших о необходимости уничтожать российские объекты в Крыму после повреждения Крымского моста, говорит о террористической сущности этого режима. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина. ЧП произошло утром 8 октября, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...