Захарова назвала киевские власти террористами

Реакция киевских властей, заявивших о необходимости уничтожать российские объекты в Крыму после повреждения Крымского моста, говорит о террористической сущности этого режима. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина. ЧП произошло утром 8 октября, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы.
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Реакция киевских властей, заявивших о необходимости уничтожать российские объекты в Крыму после повреждения Крымского моста, говорит о террористической сущности этого режима. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина. ЧП произошло утром 8 октября, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы.