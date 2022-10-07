Второй челябинский депутат Госдумы едет на фронт

За неделю до мобилизации депутат перенес операцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Второй депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников готовится к отправке на фронт. Его коллега Олег Голиков уже получил военное обмундирование и встал на довольствие.

«Олег Колесников готовится к отправке в середине октября. Заявление парламентарий подал еще в конце сентября, но за неделю до объявления частичной мобилизации он перенес плановую операцию, после которой проходил реабилитацию», — сообщается в Telegram-канале Олега Колесникова.

Олег Колесников в своем заявлении на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его для участия в спецоперации на Украине указывал, что является майором запаса. Колесников — артиллерист, ему 54 года, у него первая группа годности к военной службе, он служил в Польше.

Первым получил повестку и ушел на фронт депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. Это случилось 7 октября. Голиков находится в учебном центре в Ростовской области. Оттуда он отправится в зону СВО в качестве добровольца.

Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек, и план выполнен уже больше, чем на половину.