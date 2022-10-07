Поезд Симферополь — Пермь задерживается из-за взрыва на Крымском мосту

08 октября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Поезд задержали из-за ЧП Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Поезд «Таврия», который следует по маршруту Симферополь — Пермь, задержан из-за повреждения полотна на Крымском мосту. Такая информация появилась в СМИ. «Состав № 142 Симферополь — Пермь задерживается. Также задержаны несколько поездов, следующие в Крым из разных городов страны и выезжающие из него. Решается вопрос о том, как доставлять пассажиров, на место прибывают восстановительные поезда», — пишет издание perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД. В сообщении указано, что продажа билетов по этому направлению временно прекращена. Уже купленные — можно сдать без удержания комиссии. Все вопросы гражданам рекомендуют задавать по телефонам, указанным на сайте РЖД. URA.RU писало ранее, что движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ. Обновлено в 17:13



По сообщению железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезд № 142 Симферополь — Пермь отменен. Состав был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры размещаются в пансионатах и отелях, указано в telegram-канале компании.

Поезд «Таврия», который следует по маршруту Симферополь — Пермь, задержан из-за повреждения полотна на Крымском мосту. Такая информация появилась в СМИ. «Состав № 142 Симферополь — Пермь задерживается. Также задержаны несколько поездов, следующие в Крым из разных городов страны и выезжающие из него. Решается вопрос о том, как доставлять пассажиров, на место прибывают восстановительные поезда», — пишет издание perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД. В сообщении указано, что продажа билетов по этому направлению временно прекращена. Уже купленные — можно сдать без удержания комиссии. Все вопросы гражданам рекомендуют задавать по телефонам, указанным на сайте РЖД. URA.RU писало ранее, что движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ. Обновлено в 17:13 По сообщению железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезд № 142 Симферополь — Пермь отменен. Состав был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры размещаются в пансионатах и отелях, указано в telegram-канале компании.