Поезд Симферополь — Пермь задерживается из-за взрыва на Крымском мосту

Поезд «Таврия», который следует по маршруту Симферополь — Пермь, задержан из-за повреждения полотна на Крымском мосту. Такая информация появилась в СМИ.
«Состав № 142 Симферополь — Пермь задерживается. Также задержаны несколько поездов, следующие в Крым из разных городов страны и выезжающие из него. Решается вопрос о том, как доставлять пассажиров, на место прибывают восстановительные поезда», — пишет издание perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД.
В сообщении указано, что продажа билетов по этому направлению временно прекращена. Уже купленные — можно сдать без удержания комиссии. Все вопросы гражданам рекомендуют задавать по телефонам, указанным на сайте РЖД.
URA.RU писало ранее, что движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.
Обновлено в 17:13
По сообщению железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезд № 142 Симферополь — Пермь отменен. Состав был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры размещаются в пансионатах и отелях, указано в telegram-канале компании.
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