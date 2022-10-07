07 октября 2022

Поезд Симферополь — Пермь задерживается из-за взрыва на Крымском мосту

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Клипарт. Сургут, поезд, локомотив, ржд, жд, железная дорога
Поезд задержали из-за ЧП Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Поезд «Таврия», который следует по маршруту Симферополь — Пермь, задержан из-за повреждения полотна на Крымском мосту. Такая информация появилась в СМИ.

«Состав № 142 Симферополь — Пермь задерживается. Также задержаны несколько поездов, следующие в Крым из разных городов страны и выезжающие из него. Решается вопрос о том, как доставлять пассажиров, на место прибывают восстановительные поезда», — пишет издание perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В сообщении указано, что продажа билетов по этому направлению временно прекращена. Уже купленные — можно сдать без удержания комиссии. Все вопросы гражданам рекомендуют задавать по телефонам, указанным на сайте РЖД.

URA.RU писало ранее, что движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

Обновлено в 17:13

По сообщению железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезд № 142 Симферополь — Пермь отменен. Состав был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры размещаются в пансионатах и отелях, указано в telegram-канале компании.

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Поезд «Таврия», который следует по маршруту Симферополь — Пермь, задержан из-за повреждения полотна на Крымском мосту. Такая информация появилась в СМИ. «Состав № 142 Симферополь — Пермь задерживается. Также задержаны несколько поездов, следующие в Крым из разных городов страны и выезжающие из него. Решается вопрос о том, как доставлять пассажиров, на место прибывают восстановительные поезда», — пишет издание perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД. В сообщении указано, что продажа билетов по этому направлению временно прекращена. Уже купленные — можно сдать без удержания комиссии. Все вопросы гражданам рекомендуют задавать по телефонам, указанным на сайте РЖД. URA.RU писало ранее, что движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ. Обновлено в 17:13 По сообщению железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезд № 142 Симферополь — Пермь отменен. Состав был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры размещаются в пансионатах и отелях, указано в telegram-канале компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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