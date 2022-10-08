Минтранс пообещал возобновить автомобильное движение на Крымском мосту 8 октября

Автомобильное движение на неповрежденной части моста может быть возобновлено 8 октября после 16:00 часов по мск. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», — приводит слова Савельева telegram-канал Минтранса РФ. По поручению главы транспортного ведомства, в рамках усиления транспортной безопасности, на объекте будет проводится усиленный досмотр.
Информацию о возобновлении автомобильного движения подтвердил также глава Крыма Сергей Аксенов. «Благодаря совместной работе федеральных и региональных органов власти в ближайшее время будет возобновлено движение по непострадавшей автомобильной части Крымского моста», — написал он в Telegram.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль, сообщает Пятый канал. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. По предварительным данным СК РФ, в результате ЧП погибли три человека, передает «Федеральное агентство новостей». Движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября к 20:00 по мск, сообщал Минтранс РФ.
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Автомобильное движение на неповрежденной части моста может быть возобновлено 8 октября после 16:00 часов по мск. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», — приводит слова Савельева telegram-канал Минтранса РФ. По поручению главы транспортного ведомства, в рамках усиления транспортной безопасности, на объекте будет проводится усиленный досмотр. Информацию о возобновлении автомобильного движения подтвердил также глава Крыма Сергей Аксенов. «Благодаря совместной работе федеральных и региональных органов власти в ближайшее время будет возобновлено движение по непострадавшей автомобильной части Крымского моста», — написал он в Telegram. Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль, сообщает Пятый канал. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. По предварительным данным СК РФ, в результате ЧП погибли три человека, передает «Федеральное агентство новостей». Движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября к 20:00 по мск, сообщал Минтранс РФ.