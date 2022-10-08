Отоларинголог Зайцев назвал причины потери слуха у подростков

Отоларинголог Зайцев: три причины потери слуха у подростков

09 октября 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Подросток может потерять слух из-за приема ототоксичных антибиотиков, считает Владимир Зайцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Потеря слуха у молодых людей связана с частым ношением наушников, любовью к громкой музыке, инфекционными заболеваниями и употреблением ототоксичных препаратов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Студенты едут в вуз, слушают в наушниках музыку, в основом агрессивную, это может быть час или два в пути, смотрят длинные художественные фильмы. А чем громче звук, чем дольше на ухо воздействуют звуковые колебания, тем выше риск развития сенсоневральной тугоухости. Плохо, если ребенок переболевает в детском возрасте определенными инфекционными заболеваниями, которые влияют на слух. Или если ему при лечении назначают антибиотики ототоксического действия, на первом месте это „Гентамицин“. Он очень хороший препарат с точки зрения своего эффекта, но он обладает нехорошим действием. И если ребенок глохнет, то эта история, к сожалению, безвозвратная. Или если мама во время беременности пила антибиотики, это также плохо скажется на плоде», — объяснил Владимир Зайцев. По словам отоларинголога, причиной снижения слуха у ребенка может стать также COVID-19. «Даже коронавирус может спровоцировать снижение слуха. Поскольку это нейротропная инфекция. Она по нервным окончаниям бьет и получается такой итог», подчеркнул он. Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, о чем может свидетельствовать шум в ушах. Он является сигналом отмирания слухового нерва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потеря слуха у молодых людей связана с частым ношением наушников, любовью к громкой музыке, инфекционными заболеваниями и употреблением ототоксичных препаратов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Студенты едут в вуз, слушают в наушниках музыку, в основом агрессивную, это может быть час или два в пути, смотрят длинные художественные фильмы. А чем громче звук, чем дольше на ухо воздействуют звуковые колебания, тем выше риск развития сенсоневральной тугоухости. Плохо, если ребенок переболевает в детском возрасте определенными инфекционными заболеваниями, которые влияют на слух. Или если ему при лечении назначают антибиотики ототоксического действия, на первом месте это „Гентамицин“. Он очень хороший препарат с точки зрения своего эффекта, но он обладает нехорошим действием. И если ребенок глохнет, то эта история, к сожалению, безвозвратная. Или если мама во время беременности пила антибиотики, это также плохо скажется на плоде», — объяснил Владимир Зайцев. По словам отоларинголога, причиной снижения слуха у ребенка может стать также COVID-19. «Даже коронавирус может спровоцировать снижение слуха. Поскольку это нейротропная инфекция. Она по нервным окончаниям бьет и получается такой итог», подчеркнул он. Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, о чем может свидетельствовать шум в ушах. Он является сигналом отмирания слухового нерва.