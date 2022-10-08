Востоковед: Илон Маск хочет лишить Россию важного союзника

Востоковед Котков: Илон Маск пытается навредить России, лишив ее поддержки КНР

09 октября 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

Присоединение Тайваня к КНР будет на руку США, считает Кирилл Котков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск предлагает сделать Тайвань административным центром Китая. Тем самым он потакает интересам США, ведь это могло бы лишить Россию мощной поддержки КНР. Так считает руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед, писатель Кирилл Котков. «Илон Маск, скажем так, это государственно-частный проект США, и поэтому он выражает интересы одной из башен Вашингтона. Американцы добиваются того, чтобы Китай перестал поддерживать Россию и принял сторону США. Определенная часть американского политикума готова сдать Тайвань, но взамен на серьезные уступки со стороны Китая», — поясняет свою позицию востоковед. Его слова приводит «Ридус». По мнению специалиста, подобное развитие событий с островом Тайвань для Китая не сулит ничего хорошего. Присоединение территории может привести к дестабилизации внутри самой КНР, что и будет выгодно американской стороне. Тогда и Москва окончательно окажется в ситуации международной изоляции, поскольку в этом случае КНР должна будет присоединиться к санкциям против РФ. «Я еще весной этого года говорил, что американцы будут активно разыгрывать тайваньскую карту, шантажируя Китай», — поясняет Котков. Ранее Илон Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом по примеру Гонконга, пишет RT. Также, по словам MK , Маск считает конфликт вокруг Тайваня неизбежным. Также заявление президента США Джо Байдена о защите Тайваня «подорвало» позицию США не занимать сторону в отношении независимости острова. В свою очередь, глава МИД Китая Ван И заявил, что США не имеют права вмешиваться в тайваньский вопрос, сообщает «Национальная служба новостей». Отношения между КНР и США накалились, после визита на Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай посчитал это вмешательством в дела своей страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск предлагает сделать Тайвань административным центром Китая. Тем самым он потакает интересам США, ведь это могло бы лишить Россию мощной поддержки КНР. Так считает руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед, писатель Кирилл Котков. «Илон Маск, скажем так, это государственно-частный проект США, и поэтому он выражает интересы одной из башен Вашингтона. Американцы добиваются того, чтобы Китай перестал поддерживать Россию и принял сторону США. Определенная часть американского политикума готова сдать Тайвань, но взамен на серьезные уступки со стороны Китая», — поясняет свою позицию востоковед. Его слова приводит «Ридус». По мнению специалиста, подобное развитие событий с островом Тайвань для Китая не сулит ничего хорошего. Присоединение территории может привести к дестабилизации внутри самой КНР, что и будет выгодно американской стороне. Тогда и Москва окончательно окажется в ситуации международной изоляции, поскольку в этом случае КНР должна будет присоединиться к санкциям против РФ. «Я еще весной этого года говорил, что американцы будут активно разыгрывать тайваньскую карту, шантажируя Китай», — поясняет Котков. Ранее Илон Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом по примеру Гонконга, пишет RT. Также, по словам MK, Маск считает конфликт вокруг Тайваня неизбежным. Также заявление президента США Джо Байдена о защите Тайваня «подорвало» позицию США не занимать сторону в отношении независимости острова. В свою очередь, глава МИД Китая Ван И заявил, что США не имеют права вмешиваться в тайваньский вопрос, сообщает «Национальная служба новостей». Отношения между КНР и США накалились, после визита на Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай посчитал это вмешательством в дела своей страны.