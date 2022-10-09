Кремль: позиция ОПЕК+ балансирует c беспределом США

Позиция Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) балансирует с тем «беспределом, который устраивают США». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. Этому противостоит вдумчивая, сбалансированная и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе наша страна. Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Вашингтон теряет самообладание из-за решения ОПЕК+, отметил он. По словам Пескова, США пытаются протолкнуть решения, частично принятые Евросоюзом в последнем пакете антироссийских санкций. Такая игра не приведет ни к чему хорошему, заявил пресс-секретарь президента.
ОПЕК+ решила сократить добычу нефти в октябре на 2 млн баррелей в сутки. Президент США Джо Байден разочарован такими планами, передает сайт MK.RU. При этом сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ не влияет на ценообразование бензина в США, цитирует Nation News министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра.
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Позиция Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) балансирует с тем «беспределом, который устраивают США». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. Этому противостоит вдумчивая, сбалансированная и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе наша страна. Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Вашингтон теряет самообладание из-за решения ОПЕК+, отметил он. По словам Пескова, США пытаются протолкнуть решения, частично принятые Евросоюзом в последнем пакете антироссийских санкций. Такая игра не приведет ни к чему хорошему, заявил пресс-секретарь президента. ОПЕК+ решила сократить добычу нефти в октябре на 2 млн баррелей в сутки. Президент США Джо Байден разочарован такими планами, передает сайт MK.RU. При этом сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ не влияет на ценообразование бензина в США, цитирует Nation News министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра.