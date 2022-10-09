Российские войска отбили атаки ВСУ по трем направлениям

09 октября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Армия РФ уничтожила более 50-ти солдат ВСУ на Купянском направлении Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки противника отражены», — отметили в Минобороны РФ во время брифинга. В результате уничтожено более 50-ти украинских военных, один танк и девять бронемашин. На Луганском направлении атаки ВСУ были отбиты в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка (ЛНР), Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево (ДНР). Российская армия уничтожила более 120 машин ВСУ, три танка, семь бронемашин и 11 автомобилей. Также украинские военные наступали в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка (ДНР), но все атаки были отбиты. Вооруженные силы РФ уничтожили около 100 солдат ВСУ, два танка пять бронемашин и шесть автомобилей, заявили в Минобороны РФ. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее армия РФ пресекла наступление ВСУ на Краснолиманском направлении, передает телеканал 360. Также были отбиты атаки украинских военных на Купянском и Николаево-криворожском направлениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки противника отражены», — отметили в Минобороны РФ во время брифинга. В результате уничтожено более 50-ти украинских военных, один танк и девять бронемашин. На Луганском направлении атаки ВСУ были отбиты в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка (ЛНР), Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево (ДНР). Российская армия уничтожила более 120 машин ВСУ, три танка, семь бронемашин и 11 автомобилей. Также украинские военные наступали в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка (ДНР), но все атаки были отбиты. Вооруженные силы РФ уничтожили около 100 солдат ВСУ, два танка пять бронемашин и шесть автомобилей, заявили в Минобороны РФ. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее армия РФ пресекла наступление ВСУ на Краснолиманском направлении, передает телеканал 360. Также были отбиты атаки украинских военных на Купянском и Николаево-криворожском направлениях.