ЧВК «Вагнера» взяла под контроль поселок Зайцево

09 октября 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

По словам Рожина, ситуация для ВСУ к юго-востоку от Артемовска ухудшается Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поселок Зайцево в Бахмутском районе Донецкой области взят под контроль российской частной военной компанией «Вагнер». Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Поселок Зайцево полностью взят и зачищен бойцами ЧВК „Вагнер“. Важный укрепрайон противника в Зайцево взломан», — пишет Рожин в своем telegram-канале. Он также отметил, что ситуация для вооруженных сил Украины к юго-востоку от Артемовска продолжает ухудшаться. Первые сообщения о полном освобождении Зайцево появились 6 октября, однако они оказались преждевременными. Об этом сообщает ФАН. Согласно информации агентства, ожесточенные бои велись за метеостанцию в поселке, расположенной на высоте. Она являлась важным стратегическим объектом для ВСУ. «Не хотели отдавать они ее, но наши подразделения все равно освободили и заняли высоту», — поделился боец «ЧВК Вагнер» в разговоре с ФАН. Военные «ЧВК Вагнера» принимают активное участие в спецоперации на Украине. Ранее они оттеснили ВСУ в боях на артемовском направлении Донецкой народной республики. Частная военная компания была основана в 2014 году бизнесменом Евгением Пригожиным. По словам бизнесмена, его ЧВК — это «храбрые парни, которые умели только одно — воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости».

Поселок Зайцево в Бахмутском районе Донецкой области взят под контроль российской частной военной компанией «Вагнер». Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Поселок Зайцево полностью взят и зачищен бойцами ЧВК „Вагнер“. Важный укрепрайон противника в Зайцево взломан», — пишет Рожин в своем telegram-канале. Он также отметил, что ситуация для вооруженных сил Украины к юго-востоку от Артемовска продолжает ухудшаться. Первые сообщения о полном освобождении Зайцево появились 6 октября, однако они оказались преждевременными. Об этом сообщает ФАН. Согласно информации агентства, ожесточенные бои велись за метеостанцию в поселке, расположенной на высоте. Она являлась важным стратегическим объектом для ВСУ. «Не хотели отдавать они ее, но наши подразделения все равно освободили и заняли высоту», — поделился боец «ЧВК Вагнер» в разговоре с ФАН. Военные «ЧВК Вагнера» принимают активное участие в спецоперации на Украине. Ранее они оттеснили ВСУ в боях на артемовском направлении Донецкой народной республики. Частная военная компания была основана в 2014 году бизнесменом Евгением Пригожиным. По словам бизнесмена, его ЧВК — это «храбрые парни, которые умели только одно — воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости».