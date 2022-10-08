Свердловчанка запустила производство по пошиву белья для мобилизованных. Фото

09 октября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Жительница Первоуральска шьет теплое белье для военных (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница Первоуральска (Свердловская область) Лариса Сосновских организовала в своей мастерской пошив нательного белья для мобилизованных. Первую партию уже отшили и отправили адресатам, сейчас женщина шьет вторую, рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава Первоуральска Игорь Кабец. «Как говорит сама Лариса Геннадьевна, не могла остаться в стороне и решила помочь, чем может. А дальше пошло по цепочке. Когда она закупала ткань, то, узнав, для чего, рулоны ткани дали бесплатно. На вторую партию деньги собрали общими усилиями, люди перечисляли, кто сколько может. В торговом центре, где у предпринимателя мастерская, арендодатель предоставил помещение под мини-цех для пошива комплектов бесплатно. Лариса Геннадьевна сама раскраивает ткань, а шить взялись помощницы-волонтеры», — поделился Кабец. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU ранее собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Лариса Сосновских с помощницами шьет теплое нательное белье для мобилизованных Фото: Игорь Кабец, ura.ru Волонтеры уже сшили первую партию белья и теперь шьют вторую Фото: Игорь Кабец, ura.ru

Жительница Первоуральска (Свердловская область) Лариса Сосновских организовала в своей мастерской пошив нательного белья для мобилизованных. Первую партию уже отшили и отправили адресатам, сейчас женщина шьет вторую, рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава Первоуральска Игорь Кабец. «Как говорит сама Лариса Геннадьевна, не могла остаться в стороне и решила помочь, чем может. А дальше пошло по цепочке. Когда она закупала ткань, то, узнав, для чего, рулоны ткани дали бесплатно. На вторую партию деньги собрали общими усилиями, люди перечисляли, кто сколько может. В торговом центре, где у предпринимателя мастерская, арендодатель предоставил помещение под мини-цех для пошива комплектов бесплатно. Лариса Геннадьевна сама раскраивает ткань, а шить взялись помощницы-волонтеры», — поделился Кабец. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU ранее собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).