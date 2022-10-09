Минтранс РФ: на Крымском мосту запустили движение пригородных поездов

10 октября 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться по расписанию Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Движение пригородных поездов по Крымскому мосту было запущено после теракта, произошедшего в субботу. Об этом сообщает Министерство транспорта России. «Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов. Это очень важный этап восстановления полноценной работы важнейшего транспортного объекта нашей страны», — заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, чьи слова приводятся в telegram-канале ведомства. Министр также отметил, что все работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить жителей полуострова качественной транспортной связью, а перевозчиков — привычными логистическими маршрутами. Движение пригородных поездов будет осуществляться с понедельника согласно расписанию, уточняется в сообщении Минтранса. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. В воскресенье на Крымском мосту было возобновлено движение автомобилей по двум полосам.

Движение пригородных поездов по Крымскому мосту было запущено после теракта, произошедшего в субботу. Об этом сообщает Министерство транспорта России. «Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов. Это очень важный этап восстановления полноценной работы важнейшего транспортного объекта нашей страны», — заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, чьи слова приводятся в telegram-канале ведомства. Министр также отметил, что все работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить жителей полуострова качественной транспортной связью, а перевозчиков — привычными логистическими маршрутами. Движение пригородных поездов будет осуществляться с понедельника согласно расписанию, уточняется в сообщении Минтранса. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. В воскресенье на Крымском мосту было возобновлено движение автомобилей по двум полосам.