Песков прокомментировал инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине

Официально предложений о переговорах РФ со странами Запада по Украине от Анкары не поступало, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Анкара официально не предлагала помощь в переговорах РФ и стран Запада по Украине. Об этом он заявил «Интерфаксу», комментируя инициативу турецких властей организовать переговоры РФ и Запада по ситуации вокруг Украины.
«Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос. По его словам, официально таких предложений от Анкары не поступало.
Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын выдвинул предположение о том, что президент России Владимир Путин планирует заключить «новую большую сделку» с Западом. Также он выразил уверенность в том, что переговоры между РФ и Украиной в какой-то момент «скорее всего» возобновятся.
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