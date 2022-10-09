09 октября 2022

Песков прокомментировал инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине

Песков: Турция не предлагала РФ и Западу провести переговоры по Украине
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Официально предложений о переговорах РФ со странами Запада по Украине от Анкары не поступало, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Анкара официально не предлагала помощь в переговорах РФ и стран Запада по Украине. Об этом он заявил «Интерфаксу», комментируя инициативу турецких властей организовать переговоры РФ и Запада по ситуации вокруг Украины.

«Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос. По его словам, официально таких предложений от Анкары не поступало.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын выдвинул предположение о том, что президент России Владимир Путин планирует заключить «новую большую сделку» с Западом. Также он выразил уверенность в том, что переговоры между РФ и Украиной в какой-то момент «скорее всего» возобновятся.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Анкара официально не предлагала помощь в переговорах РФ и стран Запада по Украине. Об этом он заявил «Интерфаксу», комментируя инициативу турецких властей организовать переговоры РФ и Запада по ситуации вокруг Украины. «Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос. По его словам, официально таких предложений от Анкары не поступало. Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын выдвинул предположение о том, что президент России Владимир Путин планирует заключить «новую большую сделку» с Западом. Также он выразил уверенность в том, что переговоры между РФ и Украиной в какой-то момент «скорее всего» возобновятся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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