Песков прокомментировал инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине Песков: Турция не предлагала РФ и Западу провести переговоры по Украине 10 октября 2022 в 00:28 Размер текста - 17 + Официально предложений о переговорах РФ со странами Запада по Украине от Анкары не поступало, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Анкара официально не предлагала помощь в переговорах РФ и стран Запада по Украине. Об этом он заявил «Интерфаксу», комментируя инициативу турецких властей организовать переговоры РФ и Запада по ситуации вокруг Украины. «Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос. По его словам, официально таких предложений от Анкары не поступало. Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын выдвинул предположение о том, что президент России Владимир Путин планирует заключить «новую большую сделку» с Западом. Также он выразил уверенность в том, что переговоры между РФ и Украиной в какой-то момент «скорее всего» возобновятся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Анкара официально не предлагала помощь в переговорах РФ и стран Запада по Украине. Об этом он заявил «Интерфаксу», комментируя инициативу турецких властей организовать переговоры РФ и Запада по ситуации вокруг Украины. «Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос. По его словам, официально таких предложений от Анкары не поступало. Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын выдвинул предположение о том, что президент России Владимир Путин планирует заключить «новую большую сделку» с Западом. Также он выразил уверенность в том, что переговоры между РФ и Украиной в какой-то момент «скорее всего» возобновятся. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям