09 октября 2022

Медведев: Россия должна полностью уничтожить украинских террористов, подорвавших Крымский мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии
РФ должна полностью уничтожить украинских террористов, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Ответом на теракт Украины на Крымском мосту может быть только полное уничтожение террористов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена. Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста. Следственный комитет РФ завел дело о терроризме после теракта на Крымском мосту.

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Ответом на теракт Украины на Крымском мосту может быть только полное уничтожение террористов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена. Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста. Следственный комитет РФ завел дело о терроризме после теракта на Крымском мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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