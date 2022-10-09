Медведев: Россия должна полностью уничтожить украинских террористов, подорвавших Крымский мост 10 октября 2022 в 02:03 Размер текста - 17 + РФ должна полностью уничтожить украинских террористов, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ответом на теракт Украины на Крымском мосту может быть только полное уничтожение террористов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена. Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста. Следственный комитет РФ завел дело о терроризме после теракта на Крымском мосту. Ответом на теракт Украины на Крымском мосту может быть только полное уничтожение террористов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена. Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста. Следственный комитет РФ завел дело о терроризме после теракта на Крымском мосту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям