Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» в ходе частичной мобилизации в РФ

В ходе частичной мобилизации, проводимой в России, выявились случаи «стандартного раздолбайства», однако в стране она не проводилась более 80 лет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.
Он подчеркнул, что самое главное, что страна смогла объединиться «для защиты наших людей и Отечества». «И это — залог нашей безусловной победы», — заключил Медведев.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что через портал Госуслуги добровольцами записались более 70 тысяч россиян.
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В ходе частичной мобилизации, проводимой в России, выявились случаи «стандартного раздолбайства», однако в стране она не проводилась более 80 лет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Он подчеркнул, что самое главное, что страна смогла объединиться «для защиты наших людей и Отечества». «И это — залог нашей безусловной победы», — заключил Медведев. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что через портал Госуслуги добровольцами записались более 70 тысяч россиян.