Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» в ходе частичной мобилизации в РФ

10 октября 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация в РФ протекает так, как должна проходить в стране, в которой ее не было более 80 лет, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В ходе частичной мобилизации, проводимой в России, выявились случаи «стандартного раздолбайства», однако в стране она не проводилась более 80 лет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Он подчеркнул, что самое главное, что страна смогла объединиться «для защиты наших людей и Отечества». «И это — залог нашей безусловной победы», — заключил Медведев. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что через портал Госуслуги добровольцами записались более 70 тысяч россиян.

В ходе частичной мобилизации, проводимой в России, выявились случаи «стандартного раздолбайства», однако в стране она не проводилась более 80 лет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Он подчеркнул, что самое главное, что страна смогла объединиться «для защиты наших людей и Отечества». «И это — залог нашей безусловной победы», — заключил Медведев. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что через портал Госуслуги добровольцами записались более 70 тысяч россиян.