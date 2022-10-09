09 октября 2022

Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» в ходе частичной мобилизации в РФ

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Политсовет партии
Частичная мобилизация в РФ протекает так, как должна проходить в стране, в которой ее не было более 80 лет, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Мобилизация в России

В ходе частичной мобилизации, проводимой в России, выявились случаи «стандартного раздолбайства», однако в стране она не проводилась более 80 лет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

Он подчеркнул, что самое главное, что страна смогла объединиться «для защиты наших людей и Отечества». «И это — залог нашей безусловной победы», — заключил Медведев.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что через портал Госуслуги добровольцами записались более 70 тысяч россиян.

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В ходе частичной мобилизации, проводимой в России, выявились случаи «стандартного раздолбайства», однако в стране она не проводилась более 80 лет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — заявил Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Он подчеркнул, что самое главное, что страна смогла объединиться «для защиты наших людей и Отечества». «И это — залог нашей безусловной победы», — заключил Медведев. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что через портал Госуслуги добровольцами записались более 70 тысяч россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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