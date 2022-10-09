Курганцы смогут увидеть частичное солнечное затмение

10 октября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Астрономы советуют использовать специальную пленку для наблюдения за затмением Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Курганской области в конце октября могут понаблюдать за редким астрономическим явлением. Такая информация распространяется в сети. «Луна пройдет между Землей и Солнцем, окажется закрыто 83 процента солнечного диска. Солнечное затмение начнется 25 октября в 14:46 и закончится в 15:59 по местному времени. Последний раз такое явление наблюдалось в 2006 и 2008 годах», — написано в группе «О, Курган», в соцсети «ВКонтакте». URA.RU уже писало, что наиболее глубокая фаза затмения будет видна на линии Екатеринбург — Тюмень. Солнце будет зарыто Луной почти на 90 процентов. А последний раз жители Кургана наблюдали редкое астрономическое явление в середине лета. В ночь с 13 на 14 июля курганцы лицезрели суперлуние.

Жители Курганской области в конце октября могут понаблюдать за редким астрономическим явлением. Такая информация распространяется в сети. «Луна пройдет между Землей и Солнцем, окажется закрыто 83 процента солнечного диска. Солнечное затмение начнется 25 октября в 14:46 и закончится в 15:59 по местному времени. Последний раз такое явление наблюдалось в 2006 и 2008 годах», — написано в группе «О, Курган», в соцсети «ВКонтакте». URA.RU уже писало, что наиболее глубокая фаза затмения будет видна на линии Екатеринбург — Тюмень. Солнце будет зарыто Луной почти на 90 процентов. А последний раз жители Кургана наблюдали редкое астрономическое явление в середине лета. В ночь с 13 на 14 июля курганцы лицезрели суперлуние.