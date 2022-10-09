09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Курганцы смогут увидеть частичное солнечное затмение

© Служба новостей «URA.RU»
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Солнечное затмение. Екатеринбург, майорова анна, солнечное затмение
Астрономы советуют использовать специальную пленку для наблюдения за затмением Фото:

Жители Курганской области в конце октября могут понаблюдать за редким астрономическим явлением. Такая информация распространяется в сети.

«Луна пройдет между Землей и Солнцем, окажется закрыто 83 процента солнечного диска. Солнечное затмение начнется 25 октября в 14:46 и закончится в 15:59 по местному времени. Последний раз такое явление наблюдалось в 2006 и 2008 годах», — написано в группе «О, Курган», в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU уже писало, что наиболее глубокая фаза затмения будет видна на линии Екатеринбург — Тюмень. Солнце будет зарыто Луной почти на 90 процентов. А последний раз жители Кургана наблюдали редкое астрономическое явление в середине лета. В ночь с 13 на 14 июля курганцы лицезрели суперлуние.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Жители Курганской области в конце октября могут понаблюдать за редким астрономическим явлением. Такая информация распространяется в сети. «Луна пройдет между Землей и Солнцем, окажется закрыто 83 процента солнечного диска. Солнечное затмение начнется 25 октября в 14:46 и закончится в 15:59 по местному времени. Последний раз такое явление наблюдалось в 2006 и 2008 годах», — написано в группе «О, Курган», в соцсети «ВКонтакте». URA.RU уже писало, что наиболее глубокая фаза затмения будет видна на линии Екатеринбург — Тюмень. Солнце будет зарыто Луной почти на 90 процентов. А последний раз жители Кургана наблюдали редкое астрономическое явление в середине лета. В ночь с 13 на 14 июля курганцы лицезрели суперлуние.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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