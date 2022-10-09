09 октября 2022
08 октября 2022

Пермяки дадут благотворительный концерт для мобилизованных в Елани

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, концерт для солдат
Группа также передаст служащим передачи и пожертвования от пермяков Фото:

Музыканты из Перми устроят благотворительный концерт в учебном центре для мобилизованных в Елани. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил пермский шоумен и музыкант Александр Ведерников.

«Пермский творческий десант выдвинулся в Елань. Везем полные багажники гостинцев, хорошего настроения и музыкальных подарков», — пишет Ведерников. Группа выехала в центр утром 10 октября.

Музыканты перед отъездом собирали в Перми передачи и пожертвования, которые позже передадут служащим. Большинство мобилизованных пермяков были отправлены в учебный центр в Елани. Ранее центр посетил министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Глава Пермского края Дмитрий Махонин говорил, что мобилизация в регионе завершена полностью.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Музыканты из Перми устроят благотворительный концерт в учебном центре для мобилизованных в Елани. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил пермский шоумен и музыкант Александр Ведерников. «Пермский творческий десант выдвинулся в Елань. Везем полные багажники гостинцев, хорошего настроения и музыкальных подарков», — пишет Ведерников. Группа выехала в центр утром 10 октября. Музыканты перед отъездом собирали в Перми передачи и пожертвования, которые позже передадут служащим. Большинство мобилизованных пермяков были отправлены в учебный центр в Елани. Ранее центр посетил министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Глава Пермского края Дмитрий Махонин говорил, что мобилизация в регионе завершена полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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