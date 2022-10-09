Мэр курганского округа устроил неожиданную проверку охранникам школы. Фото

Главу Целинного округа охрана не пустила в школу

10 октября 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

В школах Курганской области усилены меры безопасности (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба В Курганской области глава Целинного округа Александр Сытов 10 октября устроил проверку охранникам школы. По словам чиновника, в здание его не пустили. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня утром попытался „прорваться“ в школу. Неудачно. На бдительного охранника не произвели впечатления даже красные „корочки“ главы округа. В здание не пускают чужих взрослых, кроме родителей первоклассников. Я не стал исключением. И это приятно», — написал глава округа. С директором школы Сытов обсудил соблюдение мер антитеррористической безопасности. Также будут решать вопрос о вневедомственной охране в здании. «Будем смотреть, считать, искать финансовые возможности», — подчеркнул Сытов. Ранее URA.RU сообщало, что в школах Кургана проводят инструктажи с сотрудниками и учениками, проверяют общую безопасность. Кроме этого, после начала занятий в зданиях закрывают двери. Усиление мер связано с ЧП, которое в конце сентября произошло в Ижевске. Глава Целинного округа Александр Сытов (слева) попытался попасть в местную школу Фото: t.me/sytov_aleksandr

В Курганской области глава Целинного округа Александр Сытов 10 октября устроил проверку охранникам школы. По словам чиновника, в здание его не пустили. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня утром попытался „прорваться“ в школу. Неудачно. На бдительного охранника не произвели впечатления даже красные „корочки“ главы округа. В здание не пускают чужих взрослых, кроме родителей первоклассников. Я не стал исключением. И это приятно», — написал глава округа. С директором школы Сытов обсудил соблюдение мер антитеррористической безопасности. Также будут решать вопрос о вневедомственной охране в здании. «Будем смотреть, считать, искать финансовые возможности», — подчеркнул Сытов. Ранее URA.RU сообщало, что в школах Кургана проводят инструктажи с сотрудниками и учениками, проверяют общую безопасность. Кроме этого, после начала занятий в зданиях закрывают двери. Усиление мер связано с ЧП, которое в конце сентября произошло в Ижевске.