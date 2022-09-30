После ЧП в Ижевске курганские школы закрывают на замок

Вахтеров обязали закрывать двери курганских школ после инцидента со стрельбой в Ижевске. Такая информация появилась в telegram-канале «Курган, события, новости».
«Двери школ стали закрывать вахтеры после того, как на занятия приходят все ученики. Об этом рассказали несколько родителей учащихся городских школ», — указано в сообщении.
В конце сентября в курганских школах проводили инструктажи с сотрудниками и учениками. Их цель — проверить общую безопасность. Сообщалось, что в зданиях функционируют системы видеонаблюдения и тревожные кнопки. Посторонние не могут войти или заехать на территории общеобразовательных учреждений. Сотрудники и школьники участвуют в учебных тренировках.
Ранее URA.RU сообщало, что в ижевской школе днем 26 сентября неизвестный устроил стрельбу. Согласно официальным источникам, тогда погибли 13 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших.
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