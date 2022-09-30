После ЧП в Ижевске курганские школы закрывают на замок

01 октября 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

В курганских школах усилены меры безопасности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вахтеров обязали закрывать двери курганских школ после инцидента со стрельбой в Ижевске. Такая информация появилась в telegram-канале «Курган, события, новости». «Двери школ стали закрывать вахтеры после того, как на занятия приходят все ученики. Об этом рассказали несколько родителей учащихся городских школ», — указано в сообщении. В конце сентября в курганских школах проводили инструктажи с сотрудниками и учениками. Их цель — проверить общую безопасность. Сообщалось, что в зданиях функционируют системы видеонаблюдения и тревожные кнопки. Посторонние не могут войти или заехать на территории общеобразовательных учреждений. Сотрудники и школьники участвуют в учебных тренировках. Ранее URA.RU сообщало, что в ижевской школе днем 26 сентября неизвестный устроил стрельбу. Согласно официальным источникам, тогда погибли 13 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших.

Вахтеров обязали закрывать двери курганских школ после инцидента со стрельбой в Ижевске. Такая информация появилась в telegram-канале «Курган, события, новости». «Двери школ стали закрывать вахтеры после того, как на занятия приходят все ученики. Об этом рассказали несколько родителей учащихся городских школ», — указано в сообщении. В конце сентября в курганских школах проводили инструктажи с сотрудниками и учениками. Их цель — проверить общую безопасность. Сообщалось, что в зданиях функционируют системы видеонаблюдения и тревожные кнопки. Посторонние не могут войти или заехать на территории общеобразовательных учреждений. Сотрудники и школьники участвуют в учебных тренировках. Ранее URA.RU сообщало, что в ижевской школе днем 26 сентября неизвестный устроил стрельбу. Согласно официальным источникам, тогда погибли 13 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших.