Кадыров назвал Зеленского лохом и дешевкой

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать, пока не поздно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров уточнил Владимиру Зеленскому, что Россия еще и не начинала активные действия в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал президента Украины Владимира Зеленского лохом и дешевкой. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? <…> Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги», — написал он.

10 октября в первой половине дня по всей территории Украины начались взрывы. URA.RU приводило основные события. Также сообщалось, что Зеленского экстренно эвакуируют в секретный бункер.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал президента Украины Владимира Зеленского лохом и дешевкой. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? <…> Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги», — написал он. 10 октября в первой половине дня по всей территории Украины начались взрывы. URA.RU приводило основные события. Также сообщалось, что Зеленского экстренно эвакуируют в секретный бункер. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...