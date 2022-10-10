Кадыров назвал Зеленского лохом и дешевкой

Рамзан Кадыров уточнил Владимиру Зеленскому, что Россия еще и не начинала активные действия в ходе СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал президента Украины Владимира Зеленского лохом и дешевкой. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? <…> Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги», — написал он.
10 октября в первой половине дня по всей территории Украины начались взрывы. URA.RU приводило основные события. Также сообщалось, что Зеленского экстренно эвакуируют в секретный бункер.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.
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