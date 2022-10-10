Readovka: Зеленского экстренно эвакуируют в секретный бункер

Зеленского отправили в бункер
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский эвакуируется в секретный бункер на западе страны. Об этом сообщает Readovka.
«Президента Украины на фоне ракетных ударов по наблюдаемому и совершенно очевидному городу в срочном порядке вывезли из Киева и отправили в секретный бункер», — пишет издание. Ранее уточнялось, что Зеленский направился в сторону польской границы. На Украине звучат взрывы по всей территории, а также в столице — Киеве.
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