Readovka: Зеленского экстренно эвакуируют в секретный бункер

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленского отправили в бункер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский эвакуируется в секретный бункер на западе страны. Об этом сообщает Readovka.

«Президента Украины на фоне ракетных ударов по наблюдаемому и совершенно очевидному городу в срочном порядке вывезли из Киева и отправили в секретный бункер», — пишет издание. Ранее уточнялось, что Зеленский направился в сторону польской границы. На Украине звучат взрывы по всей территории, а также в столице — Киеве.

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Президент Украины Владимир Зеленский эвакуируется в секретный бункер на западе страны. Об этом сообщает Readovka. «Президента Украины на фоне ракетных ударов по наблюдаемому и совершенно очевидному городу в срочном порядке вывезли из Киева и отправили в секретный бункер», — пишет издание. Ранее уточнялось, что Зеленский направился в сторону польской границы. На Украине звучат взрывы по всей территории, а также в столице — Киеве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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