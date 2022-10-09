Олег Голиков находится в учебном военном центре в Ростовской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, отправившийся добровольцем на фронт, показал процесс прохождения боевого слаживания. Как сообщил URA.RU депутат, каждый день у них проходят военно-прикладные занятия, повышение знаний по своей военно-учетной специальности.

«В рамках частичной мобилизации, все призванные проходят военную подготовку. Я в их числе. Каждый день, в учебном центре и на полигоне все мобилизованные занимаются боевым слаживанием, стрельбами и другими военно-прикладными занятиями, повышая навыки и знания по своей военной учетной специальности», — сообщил URA.RU Голиков.

По словам депутата, инструктора учат их основам медицинской помощи, радио-технической связи, химзащиты, минирования, маскировки. Только после полного курса прохождения обучения мобилизованные бойцы отправятся в зону боевых действий.

Голиков стал первым челябинским депутатом Госдумы, который получил повестку, и добровольно отправился служить. Вторым депутатом, готовящимся к фронту, стал Олег Колесников. Он прошел курс реабилитации после травмы и готов защитить родину. Он служил срочную службу в артиллерийских войсках и является майором запаса.

Частичная мобилизация затронет около 300 тысяч военнообязанных граждан. Депутаты имеют бронь. Однако некоторые из них отказываются от нее и добровольно уезжают на фронт.