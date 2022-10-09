Юноша из ЯНАО задержан за попытку зарезать своего сверстника

10 октября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Житель ямала обвиняется в покушении на убийство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Восемнадцатилетний житель Тазовского района (ЯНАО) обвиняется в покушении на убийство. В ходе произошедшего конфликта он нанес ножевое ранение своему оппоненту. Следствием города Салехард сообщается о конфликте, произошедшем 6 октября 2022 года между двумя восемнадцатилетними юношами — «обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в область шеи оппоненту, виновника попытались задержать знакомые потерпевшего, но он отбился от них и скрылся с места преступления», — сообщается на странице следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО. Потерпевшему молодому человеку вовремя оказали помощь в больнице. В отношении обвиняемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Нового Уренгоя, которая зарезала свою мать во время празднования дня рождения.

Восемнадцатилетний житель Тазовского района (ЯНАО) обвиняется в покушении на убийство. В ходе произошедшего конфликта он нанес ножевое ранение своему оппоненту. Следствием города Салехард сообщается о конфликте, произошедшем 6 октября 2022 года между двумя восемнадцатилетними юношами — «обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в область шеи оппоненту, виновника попытались задержать знакомые потерпевшего, но он отбился от них и скрылся с места преступления», — сообщается на странице следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО. Потерпевшему молодому человеку вовремя оказали помощь в больнице. В отношении обвиняемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Нового Уренгоя, которая зарезала свою мать во время празднования дня рождения.