09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Юноша из ЯНАО задержан за попытку зарезать своего сверстника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Житель ямала обвиняется в покушении на убийство Фото:

Восемнадцатилетний житель Тазовского района (ЯНАО) обвиняется в покушении на убийство. В ходе произошедшего конфликта он нанес ножевое ранение своему оппоненту.

Следствием города Салехард сообщается о конфликте, произошедшем 6 октября 2022 года между двумя восемнадцатилетними юношами — «обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в область шеи оппоненту, виновника попытались задержать знакомые потерпевшего, но он отбился от них и скрылся с места преступления», — сообщается на странице следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО.

Потерпевшему молодому человеку вовремя оказали помощь в больнице. В отношении обвиняемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее URA.RU сообщало о жительнице Нового Уренгоя, которая зарезала свою мать во время празднования дня рождения.

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Восемнадцатилетний житель Тазовского района (ЯНАО) обвиняется в покушении на убийство. В ходе произошедшего конфликта он нанес ножевое ранение своему оппоненту. Следствием города Салехард сообщается о конфликте, произошедшем 6 октября 2022 года между двумя восемнадцатилетними юношами — «обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в область шеи оппоненту, виновника попытались задержать знакомые потерпевшего, но он отбился от них и скрылся с места преступления», — сообщается на странице следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО. Потерпевшему молодому человеку вовремя оказали помощь в больнице. В отношении обвиняемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Нового Уренгоя, которая зарезала свою мать во время празднования дня рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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