Жительница Нового Уренгоя зарезала мать во время праздника

26 сентября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Женщина скончалась на месте от полученных травм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) во время празднования дня рождения зарезала свою мать. По информации пресс-службы окружного СКР, женщина скончалась на месте от полученных травм. «По данным следствия, 23 сентября 2022 года в городе Новый Уренгой 48-летняя женщина праздновала в компании своей дочери и знакомой день рождения. В ходе возникшего конфликта 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла матери не менее 7 ножевых ударов в жизненно важные органы», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что женщина обвиняется по части 1 ст 105 УК РФ — убийство. На данный момент следствие устанавливает обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании к обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что в Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя, подумав, что ее муж в опасности. Убийство случилось во время распития алкогольных напитков.

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) во время празднования дня рождения зарезала свою мать. По информации пресс-службы окружного СКР, женщина скончалась на месте от полученных травм. «По данным следствия, 23 сентября 2022 года в городе Новый Уренгой 48-летняя женщина праздновала в компании своей дочери и знакомой день рождения. В ходе возникшего конфликта 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла матери не менее 7 ножевых ударов в жизненно важные органы», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что женщина обвиняется по части 1 ст 105 УК РФ — убийство. На данный момент следствие устанавливает обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании к обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что в Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя, подумав, что ее муж в опасности. Убийство случилось во время распития алкогольных напитков.