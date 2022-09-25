25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Жительница Нового Уренгоя зарезала мать во время праздника

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина скончалась на месте от полученных травм Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) во время празднования дня рождения зарезала свою мать. По информации пресс-службы окружного СКР, женщина скончалась на месте от полученных травм.

«По данным следствия, 23 сентября 2022 года в городе Новый Уренгой 48-летняя женщина праздновала в компании своей дочери и знакомой день рождения. В ходе возникшего конфликта 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла матери не менее 7 ножевых ударов в жизненно важные органы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что женщина обвиняется по части 1 ст 105 УК РФ — убийство. На данный момент следствие устанавливает обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании к обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя, подумав, что ее муж в опасности. Убийство случилось во время распития алкогольных напитков.

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) во время празднования дня рождения зарезала свою мать. По информации пресс-службы окружного СКР, женщина скончалась на месте от полученных травм. «По данным следствия, 23 сентября 2022 года в городе Новый Уренгой 48-летняя женщина праздновала в компании своей дочери и знакомой день рождения. В ходе возникшего конфликта 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла матери не менее 7 ножевых ударов в жизненно важные органы», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что женщина обвиняется по части 1 ст 105 УК РФ — убийство. На данный момент следствие устанавливает обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании к обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что в Ярсалинской тундре местная жительница зарезала своего гостя, подумав, что ее муж в опасности. Убийство случилось во время распития алкогольных напитков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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